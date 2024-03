Dues produccions de Teatre Nu, candidates als Premis Max i als Premis de la Crítica

Les dues darreres produccions de la companyia de Sant Martí de Tous, Teatre Nu; Estimadíssims malvats i Els Ossos de l’irlandès, han aconseguit un doble reconeixement, sent candidates als Premis Max de les Arts Escèniques i nominades als Premis de la Crítica.

Concretament, Els Ossos de l’irlandès és candidata als Premis Max de les Arts Escèniques en la categoria de “Millor tasca de producció”. Mentre que “Estimadíssims malvats” ha aconseguit una doble candidatura als Premis Max de les Arts Escèniques, destacant-se en les categories de “Millor espectacle musical” i “Millor composició musical”.

A més, “Estimadíssims Malvats” també ha obtingut dues nominacions als Premis de la Crítica, sent reconeguda com a “Millor musical” i per l’actor Jordi Vidal com a “Millor actor de musical”.

Els ossos de l’irlandès, que ja va rebre els Premis Quim Masó i Frederic Roda (2022), és una comèdia negra que explora com revelar secrets pot convertir els vincles personals en territoris hostils. Ambientada en els paisatges rurals, la peça segueix tres amics que s’enfronten amb les seves misèries per recordar allò que creien oblidat. Amb una escenografia espectacular i immersiva dissenyada per Anna Tantull, l’obra convida al públic a ser còmplice d’un secret inconfessable. L’obra és dirigida per Xavi Ricart i protagonitzada per Ernest Villegas, Ivan Benet i Norbert Martínez.

L’obra Estimadíssims malvats explica amb detall i cruesa les històries que s’amaguen darrere de cançons que tothom coneix i canta sense haver parat atenció al que diuen. I ho fa a través de la veu d’en Jordi Vidal i la direcció musical i els arranjaments de Laia Vallès, que ha passat els temes populars pel seu filtre personal molt influenciat tant per la tradició com per la música electrònica. L’obra també compta amb una escenografia de Llorenç Corbella que omple l’espai escènic de cordes que engabien els protagonistes.

És un orgull per a Teatre Nu, una companyia de la comarca de l’Anoia, de Sant Martí de Tous, veure el seu treball reconegut a aquests prestigiosos premis. Víctor Borràs, cofundador de Teatre Nu i autor i director de Estimadíssims Malvats, així com autor de Els Ossos de l’Irlandès, destaca el valor d’aquestes nominacions i candidatures com un reconeixement per a dues obres creatives que han estat cuinades a Sant Martí de Tous, des d’on s’ha fet tot el treball de creació i producció.

Borràs ha dit que “Es pot fer bon teatre sense haver d’estar a una gran ciutat. I també se’n pot gaudir sense haver de fer desplaçaments”. Per a nosaltres és un privilegi poder-ho fer, perquè ens permet viure i treballar al nostre poble, a la vegada que podem aportar a la nostra comunitat tot allò que el teatre i la cultura en general ens és beneficiós”.

Teatre Nu és un col·lectiu de professionals de l’art escènic que crea, produeix i exhibeix espectacles; al mateix temps que gestiona projectes que promouen i acosten les arts escèniques a tots els públics.