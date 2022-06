Òdena obre el període de sol·licitud d’ajuts per a la compra de material escolar

L’Ajuntament d’Òdena ha obert el període de sol·licitud d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per a les famílies dels alumnes dels centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria del municipi per al curs 2022-2023.

El període de presentació de les sol·licituds començarà el 22 de juny i finalitzarà el 8 de juliol del 2022 a les 14 h presencial i telemàticament fins les 00h. Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Òdena o de manera telemàtica (amb certificat digital, no per correu electrònic)

Les resolucions de les sol·licituds presentades correctament es notificaran fins al 30 de setembre com a tard.

Poden optar a aquests ajuts individuals en matèria de llibres de text i material escolar les famílies dels alumnes empadronats al municipi i escolaritzats als seus centres educatius públics. La resta de requisits per optar a aquests ajuts són que les famílies estiguin inscrites al programa de reutilització de llibres de text i material escolar del respectiu centre escolar si n’hi ha, que la renta per càpita mensual de tots els membres de la unitat de convivència no sigui superior als 300 euros, i que la família no sigui titular de més d’un habitatge.

Els criteris de la concessió dels ajuts seran la capacitat econòmica de la unitat familiar (fins als 10 punts, en funció de la renda per càpita), per grau de discapacitat dels progenitors o els fills (fins a 1 punt), per família nombrosa o monoparental (fins a 1 punt) i les valoracions de l’educadora social (fins a 5 punts). L’import dels ajuts estarà lligat a les previsions pressupostàries i cap superarà cap cas superarà els 80,00 € per alumne/a d’infantil, els 150,00 € per alumne/a de primària i els 200,00 € pels de secundària obligatòria.

El consistori odenenc destaca que els últims anys les sol·licituds han augmentat en paral·lel a l’augment de les problemàtiques econòmiques de les famílies. Per aquest motiu, un any més l’Ajuntament d’Òdena considera necessari seguir treballant en una línia de beques municipals, dedicades a la bonificació dels llibres de text i material escolar. Aquesta actuació té dos objectius principals, d’una banda abordar la prevenció i el treball comunitari actuant conjuntament amb els centres educatius públics vinculats al municipi, afavorint a aquelles famílies que es troben en una situació social més desfavorida, i de l’altra protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.