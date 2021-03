Enquesta: Què et semblaria que s’aprovés un passaport de vacunació per a poder viatjar?

Brussel·les presentarà una proposta legislativa aquest 17 de març per crear un “passaport sanitari” de cara a l’estiu. La idea és que el passaport per la covid-19 permeti moure’s per la UE a aquells que presentin un certificat de vacunació, un test d’anticossos o una PCR negativa. La Comissió Europea pretén crear un sistema “simple” i “pràctic” a tota la UE que serveixi per reconèixer mútuament certificats mèdics, segons ha avançat aquest dilluns un portaveu de l’executiu europeu. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Què et semblaria que s'aprovés un passaport de vacunació per a poder viatjar? Bé Malament Results Vote