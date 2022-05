La calor d’aquests darrers dies ens recorda que l’estiu ja és ben a prop. És moment, per tant, de planificar les vacances, casals d’estiu pels més petits i potser per alguns també és el moment de començar amb l’operació bikini. En l’especial de La Veu de l’Anoia d’aquest proper divendres, per exemple, hi trobareu diversos mètodes per cuidar el vostre cos. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Estàs cuidant ara més el teu cos de cara a l'estiu? Sí No Results Vote