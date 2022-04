Un cop s’han deixat de comptar els casos asimptomàtics i lleus de covid, el següent pas i ja pràcticament l’últim per deixar enrere la pandèmia serà l’eliminació de portar mascareta a l’interior de recintes. Des del govern de la Generalitat ja s’ha dit que el primer lloc on s’hauria de fer és als centres educatius i seguir amb la resta de la població, però de moment des del govern espanyol no s’acaba de donar el pas. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que ja s'ha d'eliminar l'obligatorietat de portar mascareta als interiors? Sí No