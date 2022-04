Poble Actiu i Igualada Som-hi alcen la veu per la manca la seguretat viària

Després que la setmana passada es produís un nou atropellament al Passeig Verdaguer d’Igualada, Som-hi i Poble Actiu han alçat la veu davant la falta de seguretat viària a la ciutat. La formació integrada per PSC, Comuns i Igualada Oberta afirma que “Igualada té un problema amb la seguretat dels seus carrers i passos de vianants” davant les dades fetes públiques pel Servei Català de Trànsit que marca que els darrers 10 anys hi ha hagut 255 atropellaments i quatre víctimes mortals a la ciutat. La formació progressista lamenta “la inacció del govern de Junts durant els darrers 10 anys per no haver impulsat polítiques per revertir aquestes dades i que, alhora, estigui incomplint la nova normativa de la DGT pel que fa als límits de velocitat dins la ciutat”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, reclama que “el model de mobilitat del govern de Junts és sinònim d’inseguretat. Ho diuen les dades. Per això reclamem un canviï radical en aquesta qüestió i que el govern de Marc Castells es prengui seriosament la mobilitat de la nostra ciutat i que faci polítiques perquè Igualada sigui una ciutat segura pels vianants”. Cuadras afegeix que “davant d’això, cal estudiar totes les mesures que es poden fer des de l’Ajuntament i escollir la més idònia en funció del lloc com passos elevats, més il·luminació, reductors de velocitat, complir amb la velocitat que la llei obliga a 50 o 30 en funció del tipus de carrer o construir una xarxa de carrils bici i de patinets per evitar que hagin de compartir espai amb els vianants”.

Manca de pintura viària

Igualada Som-hi també alerta de que una gran part dels passos de vianants d’Igualada estan gairebé esborrats i no hi ha un manteniment de pintura viària: “Això denota un abandonament en la gestió d’un punt que és competència municipal i que és clau per tenir una ciutat segura pels vianants. A peu de carrer veiem com en tots els barris hi ha passos de vianants en mal estat”.

La formació progressista posa d’exemple “els problemes que veïnes i veïns ens han traslladat de la manca de seguretat en vials com el passeig Verdaguer, l’avinguda Gaudí, el carrer de la Coral la Llàntia, el carrer Trobadiners o l’avinguda dels Països Catalans, entre d’altres”. Pel que fa al passeig, recorden que “fa un any vam proposar un paquet de solucions per fer-lo més segur però el govern de Junts no ha actuat. Necessita una solució urgent, ja que acumula diversos atropellaments amb dues víctimes mortals el 2019″.

Jordi Cuadras afegeix que “no actuar els darrers 10 anys té conseqüències. Una primera són els 255 atropellaments que hi ha hagut durant aquest període de temps i l’altra és que Igualada som la vuitena ciutat de Catalunya amb més morts per contaminació, segons l’Institut de Salut Global de Barcelona. El model de mobilitat del govern de Junts és sinònim d’inseguretat i contaminació, per això reclamem que canviï radicalment la seva política”. La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, es mostra disposada a arribar a un pacte de ciutat per resoldre aquesta qüestió, ja que afirma que és una qüestió de ciutat i no partits davant la qual cal actuar urgentment.

Poble Actiu reclama un entorn segur a l’escola Dolors Martí

En els últims anys, han sigut constants les demandes de famílies i de l’AFA de l’escola Dolors Martí i Badia de treballar per un entorn segur, especialment en el pas de zebra de l’Avinguda Catalunya. Actualment, la proximitat amb la sortida direcció Barcelona de l’A-II, fa que molts vehicles accelerin ja al voltant de l’escola, i són bastants els que es salten el semàfor en vermell. Per això, des de Poble Actiu proposen actuacions per reduir la possibilitat que es produeixin accidents entre vehicles motoritzats i aquelles famílies que es desplacen a l’escola de forma sostenible. En aquest sentit, el regidor Pau Ortínez ha detallat que “cal prendre decisions a curt i a mitjà termini que impliquin modificacions urbanístiques per garantir la seguretat viària no només a les entrades i sortides del centre, sinó a qualsevol hora”.

Les actuacions necessàries a curt termini detallades per Neus Carles, regidora de Poble Actiu, contemplen la incorporació de càmeres fotogràfiques per detectar i sancionar els vehicles que creuen el semàfor en vermell, la utilització de forma permanent de panells informatius de la velocitat de circulació dels vehicles, la instal·lació de cartells informatius per recordar que la velocitat màxima és de 30 km/h i la modificació del pas zebra per fer-lo un pas elevat.

Pel que fa a les mesures a mitjà termini, Neus Carles detallava que “cal contemplar la conversió de l’Avinguda Catalunya, que actualment és una carretera, en un carrer” i, en aquest sentit, proposen l’ampliació de les voreres i la reducció de l’amplada dels carrils de cotxe per convertir la carretera en un carrer, la instal·lació d’un carril bicicleta al llarg de tota l’Avinguda Catalunya i la pressió al govern espanyol per exigir la modificació de l’entrada a l’autovia A-II en sentit Barcelona per evitar que el carrer es converteixi en un carril d’acceleració

Actuacions urgents al Passeig Verdaguer

Després de l’atropellament que va tenir lloc el passat dijous, el regidor Pau Ortínez ha reiterat la proposta de reforma del Passeig presentada fa tres mesos com una oportunitat per assegurar una mobilitat més segura i sostenible, “una reforma integral per reduir la probabilitat d’aquest tipus d’accidents”. A més, ha detallat que “a curt termini es poden emprendre actuacions com limitar la velocitat a 30 km/h a tot el Passeig, i assegurar una major visibilitat al voltant dels passos de vianant, traient els aparcaments colindants amb aquests”. A més, el regidor ha recordat que la proposta de reforma presentada incloïa “passar a un sol carril per sentit de circulació, assegurant així una bona visibilitat entre peatons i conductors”.

La proposta que va presentar Poble Actiu també preveia un únic carril bici per cada sentit de circulació amb l’objectiu de treure bicis i patinets de l’interior del Passeig, on s’han produït accidents entre vianants i patinets. Així mateix, la proposta preveu canviar el paviment del Passeig per un terra antilliscant, la instal·lació de jocs infantils i lavabos al llarg del Passeig i augmentar les voreres per fomentar el comerç local i la restauració.