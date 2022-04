Tres genis de la improvisació estrenen nou projecte a l’Aurora

Aquest dijous 7 d’abril a les 20.30 h tres genis de la música improvisada s’uneixen per primera vegada al Teatre l’Aurora per oferir una experiència única. Un viatge per l’espontaneïtat sonora que no sabem on anirà, però el guiatge d’Agustí Fernández (piano), Sarah Claman (violí) i Amidea Clotet (guitarra elèctrica) de ben segur que serà electrificant.

El pianista és un dels exploradors de la música d’avantguarda més rellevants de casa nostra. Ha treballat amb grans personalitats de la improvisació com ara Peter Kowald, Derek Bailey, Laurence D. «Butch» Morris o Evan Parker, entre d’altres. Després de publicar dos treballs a duet, d’una banda amb la violinista Sarah Claman i de l’altra, amb Amidea Clotet, ara s’uneixen els tres en un nou projecte a trio.

L’Estival de Jazz i el Teatre de l’Aurora s’uneixen per oferir conjuntament un concert de jazz al mes dins el Cicle Música de primera fila al llarg de la temporada.

Horari i venda d’entrades

El concert de Agustí Fernández, Sarah Claman i Amidea Clotet tindrà lloc el dijous 7 d’abril a les 20.30 h. Les entrades tenen un cost de 12 € i 10€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.