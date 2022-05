Empat a zero pel CF Igualada masculí

Els blaus empaten a zero i sumen un punt que els col·loca a la sisena posició.

Duel per millorar posicions a Les Comes. Dos conjunts que arribaven amb bones sensacions al partit i que volien demostrar el seu joc.

Durant els primers minuts de joc, el Martorell va intentar incomodar la sortida de pilota dels blaus. I tot i aconseguir-ho, els igualadins aconseguien superar la pressió visitant. Es tractava d’un partit molt travat on tan sols es podien veure ocasions a partir de les jugades individuals. Thommy era el més desequilibrant del partit, però els anoiencs només van incomodar la porteria del Martorell en un xut fàcil de Max.

Una primera part vibrant, però sense gaires ocasions, degut a les constants interrupcions.

A la represa, els de Pedro Milla van sortir amb una mentalitat més atacant i al 50 Thommy ja va fer treballar al porter visitant. Tot i aquest punt més d’intensitat, no es va veure una nova jugada de perill fins al minut 75, quan Thommy es quedava sol i era empès per un defensa. El col·legiat no va sancionar res. Quedaven pocs minuts per fer el gol que signifiqués la victòria.

Thommy i Franco van disposar de dues oportunitats per trencar l’empat inicial, però no van estar encertats.

La setmana vinent, l’equip visita el camp del líder, que es jugarà l’ascens.