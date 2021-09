Els visitants tornen a fer net de vinyales en la 10a edició de la fira

La 10a edició de fira de la Vinyala d’Òdena ha tornat a aplegar milers de visitants amb ganes de menjar cargols. A les 10h del matí, només obrir portes, ja van començar arribar visitants a degustar el cargol de vinya complementat pels productes gastronòmics de proximitat.

Al llarg de tot el matí no va parar la venda de degustacions, que un any més va acabar exhaurint les existències de la desena de restauradors participants. El visitant, a més dels diferents plats cuinats amb vinyales, també trobava oferta de cellers amb vins, caves i cerveses de proximitat i artesans alimentaris amb producte KM0. També es va comptar amb la col·laboració de la Confraria de La Vinyala que van cuinar 5 grans paelles per qui preferia endur-se, en format carmanyola, les vinyales a casa. En total es van cuinar més de 1.000 quilos de vinyales.

La fira gastronòmica va anar acompanyada del mercat del cargol i d’un seguit d’actuacions a la mateixa plaça de la Colla gegantera de Calders, amb uns capgrossos en forma de cargol, i del grup de grallers “Els Borinots”. També es va realitzar la tradicional Festa de la Verema, que un any més va reunir hereus i pubilles per la tradicional trepitjada de raïm per convertir-lo en most.

Cap al migdia va tenir lloc l’acte de lliurament dels premis Vinyala d’Òdena. D’una banda el premi popular en el qual els visitants votaven la millor tapa. La guanyadora va ser pel restaurant Canaletes seguit del Bar Jordi i el Bar Fènix. Pel que fa al premi del jurat professional, format per la Confraria de la Vinyala, l’entitat francesa “Team Cargols” de Perpinyà, van fallar per segon any consecutiu, a favor del Bar Fènix.

La 10a edició de la Fira de la Vinyala va comptar amb un sentit homenatge al qui fou president i confrare Major de la Confraria de la Vinyala, Francesc Puertas. L’Ajuntament va fer entrega a la Confraria de la Vinyala d’un petit trofeu en record a qui fou un dels impulsors de la Fira i en el que deia “El nostre millor homenatge no pot ser altre que seguir impulsant la gastronomia de la vinyala”.

L’alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera, fa una valoració molt positiva de la fira i afirma que “la Fira ha acomplert els seus objectius, ser de nou un espai gastronòmic de trobada entorn aquest producte singular, la vinyala. Si bé és cert que els efectes de la Covid encara s’han notat, sobretot pel que fa a la procedència de més lluny de visitants, milers d’amants del cargol i curiosos s’han tornat a reunir a la Fira. Sayavera, també ha volgut agrair als restauradors, comerços i productors alimentaris la seva participació a la fira i la seva oferta de qualitat.