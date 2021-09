L’oci nocturn podrà reobrir només en espais exteriors fins a les 3 de la nit

El Govern permetrà la reobertura de l’oci nocturn només en espais exteriors i fins a les 3 de la matinada a partir d’aquest dijous. A aquest horari se li haurà de sumar mitja hora més per desallotjar els clients. Així ho ha aprovat el Procicat aquest dilluns. Es fa així un primer pas després de moltes setmanes de tancament i de moment es deixen els locals interiors per a més endavant. D’altra banda, la restauració podrà també allargar el seu horari fins a la 1 de la matinada, 30 minuts més del que pot obrir ara. Diverses veus havien demanat la reobertura de l’oci nocturn per evitar els botellots, com ara l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La decisió es pren just a les portes de les festes de La Mercè de Barcelona.

