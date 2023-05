Els alumnes de primària rebran un xec de 100 € per a gastar en material escolar

El Govern entregarà aquest estiu vals de 100 euros a casa dels alumnes de primària per comprar material escolar per al curs que ve, segons ha avançat ‘Rac 1’ i ha confirmat l’ACN.

Les famílies rebran a casa un xec per gastar als comerços que s’adhereixen a la iniciativa. L’ajut va ser anunciat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general que es va celebrar al setembre però fins ara no s’havia concretat com es faria realitat. La mesura busca pal·liar l’efecte que té l’alta inflació sobre les famílies. Segons ha informat Rac 1, aquest ajut serà universal per a tots els alumnes de primària d’escoles públiques i concertades.

La mesura arribarà a mig milió d’infants que faran primària el curs vinent, és a dir, tots els que actualment cursen entre P-5 i cinquè. El Govern prepara una campanya de difusió per fer arribar la informació dels ajuts a totes les famílies.

Els ajuts s’articularan mitjançant un sistema de vals, per valor de 100 euros per nen, que es podran bescanviar per llibres, diccionaris, papereria, elements d’escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius fins al 30 de novembre del 2023. Les botigues interessades a participar a la campanya s’hauran d’afegir a una plataforma i presentar una declaració responsable.

Els vals tindran un cost per l’erari públic de 50 milions, la meitat del que havia anunciat Aragonès en el debat de política general. La xifra anunciada era una “estimació que s’ha ajustat” als acords pressupostaris que “han limitat el marge de maniobra”, segons ha detallat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

En un primer moment es va plantejar un ajut per les famílies amb menys ingressos a través de barems de renda però es va acabar descartant aquesta opció. L’Executiu ha valorat que és més “eficient” optar per un ajut universal.