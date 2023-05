El Campus Motor Anoia obre un segon període de preinscripcions pels alumnes de no continuïtat

Del 9 al 15 de maig, el Campus Motor Anoia obre un nou període de preinscripció al nou cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) en Electromecànica de Vehicles especialitat en vehicle elèctric, per als alumnes sense continuïtat d’escolarització.

En aquest procés de preinscripció hi pot participar l’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO o altres formacions l’any anterior en què es presenta la sol·licitud, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria. També s’hi pot inscriure l’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica; l’alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i, finalment, els menors de 18 anys (o que compleixen els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció) i que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o que no hi han estat admesos.

Per cursar el cicle és imprescindible formalitzar la preinscripció d’admissió a través del web campusmotoranoia.com. A partir del 31 de maig de 2023 es faran públics els llistats de sol·licituds als centres educatius amb els barems provisionals i no serà fins al 30 de juny que es farà públic el llistat d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.