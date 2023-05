Per què és bona idea apuntar als nostres fills a un casal d’estiu?

Gairebé ja tenim aquí l’estiu i ja estem pensant en els plans que farem, els llocs que visitarem… i què fem amb els nens i nenes de la casa? Un casal d’estiu és una grandíssima opció tant per als pares i mares, que podreu conciliar millor el treball amb les vacances dels nens, com per als petits, que podran gaudir d’un estiu diferent ple d’activitats i aventures.

A continuació t’expliquem les raons per a apuntar als teus fills a un campament d’estiu:

Tindran una rutina

En l’estiu, sense classes, els dies poden fer-se molt llargs. Si bé és cert que l’avorriment és necessari a vegades perquè fomenta la creativitat i la imaginació dels més petits, no és convenient que amb el període estival s’oblidin sense més que existeixen les normes i regles.

En un casal d’estiu tindran un horari d’activitats que hauran de respectar i així els més petits de la casa podran administrar molt millor les hores del seu dia. L’organització i l’ordre és vital fins i tot en vacances, i en un campament d’estiu el tindran sense que això resti diversió!

Faran nous amics

L’objectiu principal és que els nens i nenes es diverteixin, estiguin entretinguts i, per descomptat, facin nous amics. En un casal d’estiu els nens podran socialitzar amb el seu grup d’iguals, la qual cosa els permetrà adquirir i millorar les seves habilitats de socialització.

Desenvoluparan noves habilitats

A un casal, com a l’escola, els petits es queden sense tenir l’ajuda dels pares, la qual cosa afavorirà la seva autonomia i reforçarà la seva autoestima. En definitiva, adquiriran molta maduresa.

Mai hi ha dos dies iguals

En un casal d’estiu es tracten moltes disciplines diferents: des de provar múltiples esports (pàdel, futbol, voleibol…) fins a cuinar, jugar a videojocs, fer manualitats, llegir o millorar el seu nivell d’anglès… Aprendran totes aquestes habilitats divertint-se i ben segur els resultaran de moltíssima utilitat per al futur.

Adquiriran valors fonamentals

En un casal d’estiu els nens aprendran a conviure, compartir i descobrir a persones que potser no són iguals a ells. Això els servirà per a fomentar valors tan importants com la tolerància o el respecte cap als altres, cap a si mateixos i també cap al medi ambient.

Aquest son alguns dels múltiples beneficis que poden tenir si apuntem als nostres fills o filles a un casal d’estiu. El Casal d’Estiu de Calfont “Estiu 10” assegura un estiu de 10 per a tots a més de cursets de natació intensius. Al seu casal són benvingut tots els nens de 4 a 16 anys, i als cursets de 6 mesos a 9 anys! No t’ho pensis més i apunta al teu fill al Casal d’Estiu de Calfont.

Informa’t trucant al 627910952 o escriu a calfont@calfont.cat.