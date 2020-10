Els 17 alcaldes i alcaldesses d’ERC a la comarca de l’Anoia demanen a tota la població “extremar les precaucions” i que tothom segueixi “les indicacions del Departament de Salut” ja que la segona onada de COVID-19 avança de manera “molt preocupant” i, per tant, “ara cal la màxima prudència i compliment de les mesures que s’han establert”. En aquesta línia demanen “rebaixar de manera significativa les activitats en els municipis” i “realitzar únicament aquelles activitats indispensables”.

En aquest sentit els alcaldes i alcaldesses reiteren “el suport a les mesures anunciades pel Departament de Salut” i es posen “a disposició” de Salut i del govern de la Generalitat de Catalunya per prendre “les mesures que es considerin oportunes”.

Els alcaldes i alcaldesses republicans expliquen que “la situació serà molt complicada i per tant serem part activa per coordinar-nos amb les diferents institucions i poder afrontar les properes setmanes i mesos amb les màximes garanties” així com també afirmen que “prendrem les mesures que calguin, les que siguin, per tal d’aturar el creixement de la COVID-19”.

Finalment els republicans fan constar la seva “preocupació” per tots els sectors afectats per les restriccions i asseguren que “calen i caldran mesures compensatòries per ajudar-los i fer-los-hi costat”.