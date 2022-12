“El Yoyas” reapareix amagat en un bosc i dona la seva versió dels fets

Com explicavem fa uns dies, el vilanoví Carlos Navarro, més conegut com “el Yoyas”, ex concursant del reality Gran Hermano, es troba en busca i captura després de no acudir al Jutjat de Pau de Vilanova del Camí per executar el seu ingrés a presó.

Ara, ha reaparegut davant els mitjans de comunicació amagat en un bosc malgrat estar recerca i captura. Navarro ha aprofitat que és una figura mediàtica i polèmica per a oferir una entrevista tancada al diari “El Mundo”, en una ubicació desconeguda. El vilanoví ha volgut explicar la seva versió dels fets per a intentar netejar la seva imatge.

Durant l’entrevista amb el mitjà nacional, Yoyas expressa que la seva condemna és injusta “m’han imposat una pena sense una sola prova”, i el que més lamenta és perdre als seus fills: “el que més mal em fa és perdre als meus fills”, afirma. “És la condemna més gran que m’ha pogut passar, aquest amor que m’han privat de donar-los i de rebre“.

Qui va ser cap de llista de DECIDE al municipi anoienc a les eleccions del 2015, va ser condemnat el 2021 a cinc anys i vuit mesos de presó per un delicte de maltractaments i lesions causats a la seva exparella, Fayna Bethencourt, qui també havia estat concursant de Gran Hermano.