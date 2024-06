El Yoga: una manera senzilla i pràctica de fer salut

Avui celebrem el Dia Internacional del Yoga. Celebrem la difusió mundial que el Yoga té actualment. És important fer-ne un dia de celebració a nivell mundial perquè arreli arreu!

Vivim i sentim el yoga a la nostra vida quotidiana. Sabem dels seus beneficis: ens ajuda a mantenir el cos en forma, la ment més clara i neta i alhora també és un aliment per la nostra ànima.

La humanitat està en un moment de canvi en què cal alliberar les tècniques més profundes i directe de les disciplines més humanes com el yoga per la seva evolució. Vivim en un món canviant, sovint amb una activitat accelerada, amb pressió mental per motius variats, apressats, vulnerables, cansats, amb sensacions que ens poden fer sentir infeliços, o si més no, poc satisfets. Utilitzem les tecnologies d’última generació, tots els ginys mediàtics que ens comuniquen a l’instant amb tot el bo i el dolent del món que ens envolta, fent-nos partícips de la desgràcia, dels perills, dels èxits i de les ambicions. A l’instant. Som immediatesa i urgència, avui i ara, instant i prou.

I sí: inspirem profundament i trobem-nos un moment, ulls clucs, pensant en nosaltres i reflexionant sobre el que volem ser, fer i sentir. Fem-ho encara que sigui un moment i ens adonarem de fins a quin punt és important posar-nos al centre de les nostres vides.

Hi ha una ciència, una pràctica mil·lenària, que ens dona totes les eines per posar-nos al centre. Per ser conscients de nosaltres mateixos i per fer-nos aprendre a estar bé, a ser millors per als altres i per al món, a tenir pau i generar bona energia.

Sí, és el yoga. És el coneixement acumulat de tants i tants savis que ens l’han ensenyat i transmès.

Viu-lo sempre, però especialment avui, que celebrem el dia internacional del yoga.

A Sâdhana Yoga i Pilates l’entenem com una manera senzilla i pràctica d’utilitzar-la com una eina de salut, d’activitat física i d’equilibri mental. El yoga és la nostra vocació i el nostre objectiu és transmetre’l de la millor manera possible.