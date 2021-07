El vehicle compartit arribarà a la Conca el proper setembre

El proper mes de setembre es posarà en un funcionament a la Conca d’Òdena el primer projecte de mobilitat intel·ligent en zones periurbanes per tal de comprovar com funciona el car-sharing o les conegudes propostes de mobilitat intel·ligent, com patinets i motos compartides que ja funcionen a les grans ciutats. Un projecte sota el nom de MOBICO que inclou Mobilitat – Intel·ligent – Conca d’Òdena.

D’aquesta manera, els set municipis de la MICOD –Castellolí, Igualada, Jorba, La Pobla de Claramunt, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí-, es dotaran d’una flota de vehicles elèctrics per afavorir la mobilitat de la comarca. Un cop es posi en marxa el servei, tots els veïns dels set municipis de la Conca d’Òdena podran llogar vehicles elèctrics com patinets, bicicletes, cotxes i motos a través de l’App Mobico, i retornar-los a qualsevol dels municipis de la Conca.

El projecte s’ha presentat aquest dimecres al Passeig Verdaguer d’Igualada – que acollirà un punt de sharing -, i ha comptat amb la presència de la presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, el director general de l’AMTU i alcalde de Castellolí, Joan Serra, el vicepresident de l’AMTU i regidor de Sostenbilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, a més dels alcaldes dels municipis implicats, i els responsables de les empreses SEAT:CODE i Circuit Parcmotor.

L’objectiu principal del projecte MOBICO és, entre d’altres, connectar els municipis de la Conca d’Òdena facilitant els desplaçaments de la població ja que la limitació del transport públic a les zones industrials obliguen a utilitzar el vehicle privat per a desplaçar-se a la feina.

Un nou model de mobilitat compartida

Segons el número d’habitants a cada municipi, la presència d’un polígon industrial que generi desplaçaments per la seva capacitat de generar llocs de treball, o les distàncies i vies d’interconnexió entres els set municipis de la Conca d’Òdena, així com d’altres consideracions estudiades municipi per municipi, es distribuirà una flota de vehicles. Cada usuari es donarà d’alta al sistema i podrà utilitzar els vehicles segons el seu interès, deixant-lo en zones aparcament que trobarà en cadascun dels 7 municipis que formen la Conca d’Òdena i el projecte de mobilitat intel·ligent MOBICO.

D’aquesta manera, es millorarà la mobilitat dels ciutadans de la Conca, i es posarà en marxa un nou model de mobilitat reduint la contaminació i l’ús del vehicle privat. A més, s’alliberaran places d’aparcament que en un futur poden servir per a dotar-les de zones verdes o d’altres espais d’interès per a cada municipi, fomentant la intermodalitat com funciona amb èxit a les grans ciutats.

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, ha afirmat que “l’AMTU ha volgut participar en aquest projecte per cercar diferents formes de mobilitat de manera més eficient, més sostenible i de manera més adaptada a l’estil de vida actual. Esperem que sigui un gran èxit i posem a disposició tot l’equip tècnic de l’organització perquè sigui possible. Projectes com aquests, pioners al territori català, serviran als nostres ciutadans per millorar el seu dia a dia, i per l’AMTU és un honor poder-lo impulsar”.

L’alcalde de Castellolí i director general de l’AMTU, Joan Serra, ha assegurat que “a la Conca d’Òdena es respira mobilitat, i aquesta, com no pot ser d’altra manera, serà elèctrica. Serem pioners al territori en la implementació d’un sistema intermodal, net, que esperem que els nostres veïns i veïnes utilitzin com a mitjà de transport. Els ajuntaments apostem per aquest tipus de mobilitat juntament amb el transport públic i animem a tothom a utilitzar-lo i a millorar-lo”.

Per la seva banda, el president de la MICOD i alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que “entre tots els municipis i de forma conjunta hem de buscar fórmules per a trobar els recursos necessaris per a unir la Conca en termes de mobilitat. L’autobús que uneix la Conca d’Òdena és un model d’èxit que tenim ja en marxa. Si no hi hagués hagut la Covid-19 pel mig s’haguessin transportat un milió de passatgers, xifra rècord en l’ús d’aquest servei. Hem de ser capaços de crear una xarxa perquè la gent de la Conca d’Òdena pugui disposar d’un servei de mobilitat que funcioni ja que és una reivindicació històrica”.