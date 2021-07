Jordi Savall crea un festival amb el seu nom per “assegurar” el seu llegat més enllà de la seva persona

Jordi Savall celebrarà el seu 80è aniversari amb un nou festival de música que porta el seu nom, el I Festival Jordi Savall, amb l’objectiu d'”assegurar” el seu llegat més enllà de la seva persona. Així ho va explicar el mateix mestre en la presentació del certamen. “Per mi seria molt important que aquest festival tingués una continuïtat en el temps, inclús més enllà de la meva activitat professional i de la meva vida”, ha dit Savall. El certamen oferirà cinc concerts entre l’11 d’agost i el 15 d’agost al monestir de Santes Creus, per on passaran, entre altres, La Capella Reial de Catalunya, el conjunt Hespèrion XXI, l’orquestra Le Concert Des Nations o la formació Orpheus XXI.

“L’1 d’agost faré 80 anys i és el moment en què un es planteja, per què hem de treballar tants anys?”, ha reflexionat Savall. El violagambista fa 55 anys que es dedica a la recerca, la investigació, l’ensenyament, la interpretació i la difusió del patrimoni musical i cultural mil·lenari. En aquesta línia, Savall ha confessat que a l’hora de crear el seu propi festival s’ha inspirat en l’històric Festival de Prada de Conflent que el músic Pau Casals va fundar l’any 1950, quan tenia 75 anys.

Així, el Festival Jordi Savall neix amb voluntat de continuïtat. El mestre ha deixat la porta oberta a què en futures edicions es puguin establir connexions amb altres espais vinculats a la Ruta del Císter per oferir-hi també concerts i tenir “projecció” per la zona del Tarragonès. En cas que això s’acabés materialitzant, Savall ha deixat clar que el monestir de Santes Creus es mantindria com a epicentre del certamen. Així mateix, Savall ha manifestat que li agradaria incorporar conferències, debats i formacions.

El mestre també espera que en les pròximes edicions s’hi puguin implicar altres formacions del territori, més enllà de les que ell dirigeix. En aquesta línia, ha posat de manifest que hi ha cors i conjunts que fa més de 40 anys que estan en actiu, cosa que també “és patrimoni” que cal conservar.

Amb tot, el nou festival vol reivindicar la importància del patrimoni musical, al mateix temps que pretén ser un impuls econòmic i turístic per la zona sud de Catalunya, segons ha explicat el director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda. “És una manera de facilitar l’accés als nostres monuments a través de la música”, ha apuntat Rueda.

La primera edició del festival té un pressupost de 70.000€, 21.000€ sufragats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i gairebé 10.000€ d’una subvenció de la Diputació de Tarragona. Per la seva banda, Savall hi fa una aportació de 30.000€. La resta prové d’aportacions privades i de la venda d’entrades

Cinc concerts

El tret de sortida del festival serà a càrrec de la formació Orpheus XXI, que inclou músics sirians, kurds, búlgars i iranians. Durant el concert, en el que participarà el mateix Savall, s’oferirà un “diàleg” entre músiques orientals i occidentals. Savall també participarà del concert ‘Folias & Romanescas’, el 14 d’agost, on tocarà la viola de gamba.

Al certamen també s’hi podrà escoltar ‘El Llibre Vermell de Montserrat’, una de les peces “més representatives” del patrimoni musical català. En aquest cas, Jordi Savall es posarà al capdavant de La Capella Reial de Catalunya i el conjunt instrumental de música antiga Hesperion XXI. Savall també dirigirà ‘Les Goûts Réunis’, el concert que tancarà la primera edició del festival.

Una altra de les formacions que passarà pel monestir de Santes Creus és Le Concert des Nations. Alguns dels seus solistes interpretaran composicions de Beethoven i Schubert el divendres 13 d’agost.

Amb tot, el repertori oferirà gran part de música europea, segons ha detallat Savall. “Més que les llengües, que són les que defineixen cada cultura, hi ha un llenguatge que està per sobre i ens defineix a tots: la música”, ha assegurat el mestre.

Les entrades ja estan a la venda a la web del certamen i oscil·len entre els 30 i els 40 euros. També hi ha disponibles abonaments, amb descomptes per a discapacitats, estudiants de música i gent a l’atur. Pel que fa als aforaments, cada concert té capacitat per a 250 persones.

Impossible tirar endavant el festival de Poblet

El Festival Jordi Savall recull l’herència del Festival de Música Antiga de Poblet, que el mateix Jordi Savall va iniciar l’any 2013 i va mantenir fins a l’any 2019. El mestre ha explicat que actualment és “impossible” tirar-lo endavant perquè l’espai del Monestir de Poblet ha tancat gran part de l’hostatgeria.