El sentit de l’humor com a eina per millorar la productivitat

En general hi ha una mena de creença que no és possible passar-s’ho bé mentre estem treballant i no em refereixo només a les estones de fer el cafè, sinó durant tota la jornada laboral. En aquesta línia, del llibre del Sergio de la Calle titulat “Divertirse Trabajando” se n’extreuen algunes conclusions interessants com el fet que no és possible construir una organització amb valors, amb propòsits, amb capacitat de crear, de pensar i motivar-se tots els dies sense veure les coses amb sentit de l’humor.

Per en Sergio l’humor és intel·ligència, empatia, capacitat de comunicar i de relativitzar les coses.

Quins són els principals beneficis de tenir una organització amb sentit de l’humor:

1. Atracció de talent. És més fàcil atreure el talent que farà créixer la teva organització

2. Motivació dels empleats. La gent contenta treballa més i millor

3. Millora la relació amb el client. Un proveïdor que et faci riure te moltes més opcions d’aconseguir el negoci que un que no

Un altre benefici del sentit de l’humor és que et provoca un augment de les endorfines que tenen un efecte de calmant que redueix el nivell d’estrès del teu cos (cortisol).

Nosaltres, que estem molt acostumats a passar per diferents organitzacions, ens sentim molt més còmodes quan en reunions d’una hora hi ha moments en que algú, de la pròpia organització, utilitza el sentit de l’humor per explicar alguna idea o concepte. Quan passa això, l’organització va per bon camí car és més fàcil trobar la solució més adequada.

Fins i tot hi ha empreses importants que ho tenen en compte en els seus processos de selecció. Tenen clar que això fa augmentar el nivell de creativitat i motivació del personal. En definitiva, pel mateix sou, el personal és més productiu i a més a més, s’ho passa més bé.

El sentit de l’humor ajuda a millorar el que ja funciona, però no funciona tant en els casos en que:

• Et prens massa seriosament a tu mateix. Crees una capa de distància que no ajuda a relacionar-te amb el empleats o clients

• Celebrar més del compte. Impedeix l’autocrítica i això no permet seguir millorant

• La hiperactivitat també és un inhibidor. Està molt ocupat molts cops és sinònim d’estar molt “liat”

Comencem a usar el sentit de l’humor a la feina?