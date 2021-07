El TSJC avala la pròrroga del toc de queda que afectarà a Igualada i Masquefa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat aquest migdia l’ampliació del toc de queda proposat per la Generalitat. Així doncs, es confirma que Igualada s’afegeix a Masquefa i també tindrà confinament nocturn entre la 1 i les 6 de la matinada a partir del cap de setmana. Per altra banda, Vilanova del Camí ja no n’haurà de fer, ja que els índex del municipi han millorat.

A més dels dos municipis anoiencs, hi ha 163 ciutats catalanes que es veuran afectades pel toc de queda. 16 dels municipis que n’estaven fent ja no l’hauran de complir, mentre que hi ha 20 municipis que entren a la llista.

El tribunal ha avalat la petició per aplicar el confinament en els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència superior a 400 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies i d’aquelles localitats que es trobin total o parcialment envoltades de municipis amb aquestes característiques.