La Fundació “la Caixa” aporta 9.900€ per la Residència Pare Vilaseca

El Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ha rebut una aportació de 9.900€ de de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank, destinada al nou parc de salut amb aparells per fer exercici a l’aire lliure que s’ha instal·lat als jardins de la Residència Pare Vilaseca.

L’aportació s’ha dut a terme el matí del dimecres 21 de juliol a l’exterior del centre, amb la presència de Maria Faus, Directora de Banca d’Institucions de CaixaBank, Miquel Angel Casals, Director de la Oficina Store 0001 de CaixaBank, Jordi Ferrer, Gerent del CSSI i Toni Carrillo, Director d’Administració i Finances del CSSI.

El nou parc de salut permet que els residents puguin fer exercici a l’aire lliure de forma individual o en grups, ja sigui per lliure o en sessions conduïdes pels fisioterapeutes del centre. Consta de cinc mòduls d’aparells per fer gimnàstica, incloent un circuit per fer girs de malucs, balanceig de malucs, rodes de braços i esglaons de diferents alçades, un circuit per fer esquat, estirament d’espatlles i serp pel moviment de mans, un mòdul Urbagym d’esquí de fons, un Monkey Bar amb barres, i una paret sueca.

El parc de salut s’ha instal·lat al jardí de pins situat al sud de la finca de la residència, adjacent a la unitat lila de la residència que recentment ha estat renovada i ampliada, de forma que la residència ha passat a disposar d’un total de 159 places.