El Teatre de l’Aurora presenta la seva programació Gener-Maig

Coincidint amb l’inici de la campanya de Nadal, el Teatre de l’Aurora ha fet un avançament de la Programació Gener/Maig 2022 i ha fet públiques les nou propostes d’arts escèniques, a les que s’hi sumarà el Cicle Música de Primera Fila.

Obrirà la programació l’espectacle Cadires (14, 15 i 16 de gener), un homenatge a l’ofici del teatre, el pas del temps i la vellesa, interpretada pels consagrats actors Mont Plans i Oriol Genís. També Iaia (28, 29 i 30 de gener), que sota la pregunta “Quina és la història de les nostres àvies?” entra al menjador de casa de les iaies dels membres de la companyia Mambo Project per reconstruir i reviure els seus records. L’actriu Magda Puig portarà a l’Aurora Me & Magdalena (4, 5 i 6 de febrer) un espectacle íntim i delicat per a només 16 espectadors que planteja com és conèixer els avis que van morir just abans de néixer tu. Completa la el circuit d’espectacles en homenatge a la gent gran l’obra El gegant del Pi (6, 7 i 8 de maig), Què passa quan descobreixes que el teu avi, a qui tant estimes, era franquista? Una punyent peça dirigida i interpretada pel conegut actor Pau Vinyals.

Aquesta temporada tornaran a visitar l’Aurora l’exitós Calma! De Guillem Albà (4, 5 i 6 de març), un divertit muntatge per riure i fer-nos oblidar les presses del dia a dia i els valencians Pérez&Disla amb La sort (25 i 26 de març), un espectacle sincer, humà i emotiu, narrat en primera persona, d’una adopció homoparental.

Després d’haver tocat el cor de milers d’espectadors d’arreu del món arriba a Igualada Refugiada poètica de Claire Ducreux (18, 19 i 20 de febrer), un captivador espectacle de gran bellesa visual.

Abans d’arribar a la cartellera barcelonina, actuaran a l’Aurora Els Pirates Teatre amb la nova producció Els secundaris (20, 21 i 22 de maig), un homenatge als actors i actrius que no es recorden, protagonitzat pels coneguts Laura Aubert i Bernat Cot.

La programació també inclou el musical Elles (11 i 12 de març), un homenatge musical a les tietes, besàvies, cosines i a tantes altres ànimes que ja no hi són, creat per l’igualadí Josep M. Ribaudí “Kabrota”.

“Sempre hi ha una alternativa millor”, el lema de la campanya de Nadal

Sota el lema “Sempre hi ha una alternativa millor”, el Teatre de l’Aurora proposa als espectadors regalar cultura i teatre de proximitat. En front un consumisme de masses, a grans superfícies i centres comercials, i en un any en què l’arribada de joguines i regals de l’altra punta del món és dubtosa, l’Aurora es reivindica com a alternativa de proximitat i garantia d’èxit.

El teatre ofereix Xecs Regal de 20€, 30€, 50€ i 60€ bescanviables per qualsevol espectacle i/o abonament a la venda al Teatre de l’Aurora. El bescanvi es pot fer còmodament per internet, per telèfon o a la taquilla del teatre. A més, quan s’adquireixi el Xec, el comprador podrà programar quan vol que arribi el seu regal per correu electrònic al destinatari.

El teatre també proposa regalar un any de subscripció als Amics del Teatre de l’Aurora, ajudant a poder gaudir d’una bona oferta teatral a prop de casa i, qui rebi el regal, formarà part del projecte i gaudirà de molts avantatges.

Finalment, també s’ofereix l’opció de regalar entrades úniques per als espectacles o concerts que es vulgui.

El Teatre de l’Aurora, a punt pels 25 anys

El 2022 el Teatre de l’Aurora bufarà les espelmes dels 25 anys. Tot i que no serà fins al mes de gener quan s’anunciïn les activitats de celebració previstes, l’Aurora comença escalfant motors amb una gràfica renovada i una imatge de la programació que ja crida a la festa: tots els ingredients a punt per cuinar un pastís d’aniversari.