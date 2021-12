La infermera Paula Nadal publica la primera novel·la de la trilogia “Los orígenes de Clara”

La infermera Paula Nadal publica la novel·la Salem, el primer volum de la trilogia Los orígenes de Clara, publicada per l’editorial Círculo Rojo. Amb aquesta novel·la, Nadal ens endinsa a la vida de la Clara, una jove de 21 anys que, després de traslladar-se a Salem (Massachussets) amb la seva mare, descobreix la seva verdadera identitat com a bruixa. La protagonista haurà d’aprendre a conviure amb aquesta nova realitat, esquivant els obstacles i preservant el secret de la bruixeria.

L’obra, que l’autora va començar a escriure el març de 2020 en el seu confinament per covid-19, és a la venda des del dia 1 de desembre i es pot adquirir a través de la pàgina web http://www.losorigenesdeclara.com, o bé a plataformes com Amazon, Casa del Libro, o FNAC. Properament, també estarà disponible a algunes llibreries d’Igualada. A més, al compte d’Instagram @losorigenesdeclara els lectors poden seguir la història, un cop llegit el llibre, i interactuar amb l’autora.

Paula Nadal (Sant Quintí de Mediona, 1997) és infermera del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari d’Igualada. Apassionada de la lectura i l’escriptura, ha canalitzat la seva necessitat d’expressar-se a través de les paraules, escrivint des de ben petita tant per a ella mateixa com per a concursos i premis literaris. La seva fascinació pel passat històric de la bruixeria, així com per la cultura nord-americana l’han portat a la creació de la seva segona novel·la, Salem.