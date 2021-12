Els veïns del barri del Pi voten eliminar el sistema d’estacionament quinzenal

Seixanta-sis persones van prendre part dissabte passat en el procés participatiu organitzat perquè els veïns i veïnes del barri del Pi escollissin quin sistema d’aparcament volien en els principals carrers del barri. Havien de triar entre el sistema d’estacionaments quinzenals, que en alguns casos comportava problemes de seguretat, dificultats perquè passessin determinats vehicles i sancions i multes per a conductors i conductores que aparcaven malament els vehicles els dies 1 i 16 de cada mes, o bé fer-ho per un sistema fixe, sempre a la mateixa vorera –s’escull aquella vorera amb més places d’aparcament disponible-.

El resultat de la votació va ser molt ajustat: 34 persones van votar favorablement al canvi de sistema, i 32 volien que es mantingués l’existent. Hi van poder votar els veïns i veïnes empadronats al barri del Pi, a partir de 16 anys.

El procés participatiu es va realitzar a la Plaça del Pi, va ser organitzat per l’Ajuntament montbuienc, i hi va col·laborar en tot moment l’Ateneu del Pi. Va començar a les 11 del matí i va finalitzar a les dues del migdia. Especialment hi van participar els veïns dels carrers més afectats, que es van mobilitzar notablement.

Les recomanacions de seguretat viària tendeixen a eliminar en la mesura que sigui possible aquests aparcaments quinzenals. El resultat del procés participatiu s’emmarca en un seguit d’accions que es duran a terme per garantir la seguretat viària al barri del Pi, i que inclouran la col·locació d’elements limitadors de velocitat en alguns dels carrers del barri, així com també que es pintin nous passos de vianants en aquelles cruïlles on es consideri més necessari.

Val a dir que el dijous 9 de desembre a les 7 de la tarda es va celebrar una reunió amb els veïns i veïnes per explicar la proposta tècnica en matèria de seguretat pel barri. Hi van assistir l’Alcalde Jesús Miguel Juárez, el regidor de Governació Jordi Bòria i també el sergent en cap de la Policia Local de Montbui José Andrés González, que van respondre als dubtes plantejats pels assistents.