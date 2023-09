El Teatre de l’Aurora conversarà amb Màrius Serra i presentarà la programació de la temporada

Màrius Serra ens parlarà de “Sí, sí, sí”, la nova producció del Teatre de l’Aurora de la qual n’ha fet la traducció al català

El Teatre de l’Aurora ja ho té tot a punt per estrenar la nova temporada. És per aquest motiu que el dijous 14 de setembre a les 20 h als Jardins de l’Ateneu se celebrarà un acte obert a tota la ciutat on es presentaran les 11 propostes teatrals que conformen la Programació Setembre/Desembre 2023 i on els espectadors hi trobaran un ventall ampli de propostes de teatre i comèdia per a totes les edats, amb una mirada especial a les propostes infantils i familiars. Comptarem amb la presència de la companyia programada Les Heyvan, guanyadores de la primera edició d’’Estrena’t al territori’. Ens parlaran d’Iceberg, la proposta que presentaran el 20, 21 i 22 d’octubre a l’Aurora.

L’acte també comptarà amb una conversa al voltant de la nova producció del Teatre de l’Aurora i el Teatre Principal de Palma, l’espectacle Sí, sí, sí, que explora el tan complicat però necessari terreny de les relacions saludables, el consentiment i el desig sexual. La xerrada del dia 14 comptarà amb la participació de Màrius Serra, que s’ha encarregat de la traducció al català de l’obra original Yes, yes, yes. Durant l’acte, que és d’accés lliure i obert a tota la ciutat, es servirà un petit refrigeri.

Teatre de l’Aurora

El Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un projecte col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat, la participació i la cooperació. Ofereix una programació estable des de 1996 amb la voluntat que el teatre, i la cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d’una oferta de qualitat. El Teatre de l’Aurora, ubicat a Igualada, forma part de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i de la Red de Teatros Alternativos.