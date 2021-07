El risc de rebrot a l’Anoia supera els 1.000 punts

El risc de rebrot a l’Anoia s’ha situat en els darrers dies a 1.128 punts, el màxim des de l’inici de la pandèmia. Així doncs, actualment la Taxa de Reproducció és de 3,63 quan fa menys de 10 dies era de 0,80. Una altra xifra que també ha augmentat considerablement és la de positius confirmats. Entre el 28 de juny i el 4 de juliol se’n van detectar 303, mentre que la setmana anterior a aquesta només se n’havien detectat 52. També empitjora la taxa de positivitat, que es situa per sobre del 14%, quan es recomanable que els nivells no superin el 5%. Això sí, la mitjana d’edat d’aquesta positius és de 25 anys, una població que aquest dilluns podia començar a vacunar-se, i això fa que les Unitats de Cures Intensives no notin especialment aquest augment de casos, però per contra sí que està afectant considerablement a l’Atenció Primària.

Enmig del conjunt de dades negatives, però, la vacunació segueix sent la millor notícia. Aquesta setmana s’han posat a Catalunya 723.369 vacunes, un rècord absolut que demostra el compromís del sistema i la ciutadania per front a la pandèmia. A l’Anoia ja hi ha 43.243 persones amb la pauta de vacunació completa.