Àlex Cantero és el primer fitxatge de l’Igualada Rigat

Àlex Cantero Fernández serà una de les cares noves de l’Igualada Rigat per a la temporada 2021/22. L’experimentat davanter de 27 anys ha signat per una temporada amb l’Igualada Hoquei Club. El jugador, nascut a Palafolls, va començar a la base del CP Tordera, amb el qual es va proclamar Campió de Catalunya i d’Espanya.

A la seva etapa de sènior ha militat a diversos equips, com al CHF Blanes, al qual va començar a destacar com a golejador a Ok Lliga i a OK Plata, categoria a la qual va acabar com a màxim golejador amb 52 dianes. A més, l’Àlex té experiència internacional, ja que va jugar a SPRS Ploufragan francés. Golejador, killer, jugador d’àrea i, des d’ara, arlequinat.