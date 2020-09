Mínim del 50% de classes presencials en l’inici del curs al Campus Igualada-UdL

L’estudiantat del Campus Universitari Igualada-UdL ha començat les classes aquesta setmana. Un curs on els alumnes faran, com a mínim, el 50% de les classes presencials, arribant al 100% en alguns graus. És el cas del nou grau en Administració i Direcció d’Empreses, que s’imparteix íntegrament de manera presencial a les instal·lacions del Campus Igualada-UdL al Pla de la Massa. En els graus en enginyeria, com el grau en Enginyeria Química, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística o el grau en Tècniques d’Interacció Digital i Computació s’ha optat per una docència 55% presencial i 45% virtual.

Pel que fa els estudis de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia al campus igualadí, el grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia, impartiran les assignatures teòriques amb una docència 50% presencial i 50% virtual, mentre que les assignatures pràctiques es faran íntegrament de manera presencial.

Amb l’adaptació dels horaris i les classes a la situació sanitària actual, l’arrencada completa del curs acadèmic al Campus Igualada-UdL ha estat aquest dimarts dia 29 de setembre, quan han iniciat les classes els estudiants de primer curs dels diferents graus, després que els alumnes de 2n, 3r i 4rt comencessin la docència la setmana passada.

Jornades d’Acollida del nou estudiantat

Així mateix, els dies 24 i 25 de setembre es van celebrar al Campus Universitari Igualada-UdL les Jornades d’Acollida del nou estudiantat, unes jornades presencials on els equips directius de les diferents Facultats i Escoles de la Universitat de Lleida que imparteixen titulacions al Campus d’Igualada van rebre als alumnes de nou ingrés en diferents espais del Campus per tal de donar-los la benvinguda a la Universitat i donar-los les primeres instruccions per començar el curs.