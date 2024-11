El ple d’Igualada aprova les bases dels ajuts de restauració de façanes i arranjament d’habitatges buits

Aquest dimarts, 26 de novembre, ha tingut lloc el ple ordinari mensual de l’Ajuntament d’Igualada. Aquest s’ha iniciat amb la lectura conjunta per part de tots els grups municipals del Manifest del 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones. Seguidament s’ha ratificat el decret de l’Alcaldia del 14.11.2024 sobre l’aportació econòmica a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena per a l’estudi sobre la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de mancomunar serveis de gestió de residus municipals.

L’apartat de règim intern s’ha iniciat amb la modificació de l’acord del Ple de 25.07.2023 relatiu al cartipàs municipal que ha comptat amb els vots favorables de Junts per Igualada i ERC i les abstencions d’Igualada Som-hi i Poble Actiu El següent punt ha estat l’aprovació, per unanimitat dels presents, de la revisió excepcional de preus per a les obres del nou edifici Campus Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida a Igualada.

En l’apartat d’Urbanisme el ple ha aprovat, també per unanimitat, l’esmena de l’acord plenari de 18.11.2023 sobre mutació demanial d’un terreny per adscriure a la Direcció General dels Agents Rurals. Seguidament, s’han aprovat per unanimitat dels presents les bases reguladores de subvencions per a la restauració de façanes per a l’any 2025.

Amb el mateix sentit de vot, i dins l’apartat d’Habitatge, s’han aprovat les bases reguladores per a subvencions per obres d’arranjament d’habitatges buits per destinar-los a lloguer a preus assequibles i també el programa de masoveria urbana i les bases de les subvencions per accedir-hi. En l’apartat de Dinamització Econòmica el ple ha aprovat l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Promoció Turística del Camí Ignasià, aprovació dels seus estatuts i designació de representant de l’Ajuntament. Hi ha votat a favor tots els grups municipals a excepció de Poble Actiu, que s’ha abstingut.

El ple ha aprovat, dins del punt d’Igualtat, la pròrroga del Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada i l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics amb els vots favorables de tots els grups municipals a excepció de Poble Actiu que s’ha abstingut. Finalment, el ple ha aprovat la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, a favor del Consorci Sanitari de l’Anoia, per obres d’ampliació i reforma del bloc obstètric de l’Hospital Universitari d’Igualada.

En l’apartat no resolutiu, s’ha aprovat per unanimitat una moció no resolutiva proposada per Esquerra Republicana, Junts per Igualada i Poble Actiu de suport al jove militant dels comuns Xavi Recio davant la denúncia penal formulada per un membre del partit d’ultradreta Vox.