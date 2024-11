Divendres, el Passeig Verdaguer acollirà l’acte d’encesa de les llums de Nadal d’Igualada

Igualada ja està a punt per Nadal i, aquest divendres 29 de novembre, arribarà el moment d’encendre la il·luminació nadalenca de la ciutat que enguany torna a inspirar-se un bosc màgic de llum. Una il·luminació de tecnologia Led de baix consum que creix i ho fa arribant a la totalitat del Passeig Verdaguer.

Per estrenar aquesta il·luminació el passeig serà l’escenari de l’espectacle d’encesa dels llums de Nadal. L’encesa tindrà lloc aquest divendres, 29 de novembre, a partir de dos quarts de vuit del vespre amb un espectacle que anirà de punta a punta d ela vorera central del passeig i en què tots els igualadins i igualadines en seran part activa. Abans d’iniciar l’encesa es repartiran un llumet i un globus a tots els participants (durant tota la tarda es podran recollir a diversos establiments del passeig o, sinó a partir de dos quarts de vuit s’entregaran a la vorera central del Passeig Verdaguer).

En aquest acte es comptarà amb la col·laboració de diversos actors, repartits per 6 escenaris al llarg del passeig; dels alumnes de l’Escola de Música que amb la Big Band Jazz i la Banda de Metalls tancaran l’espectacle amb peces interpretades per ells. La col·laboració principal, però, serà la de tots els ciutadans que aquell dia seran al passeig per gaudir de l’espectacularitat de veure com s’il·luminen tots els 300 arbres. Ràdio Igualada, retransmetrà, també, l’espectacle en directe.

Els participants hauran de seguir les indicacions de les cuques de llum per fer un seguit d’accions amb la llumeta i el globus que s’hauran entregat. L’espectacle consistirà en ajudar a uns personatges que coneixerem aquell vespre, unes cuques de llum que juntament amb la màgia dels participants es donarà vida al nou bosc màgic i la benvinguda a les festes de Nadal.

Els actors que conduiran l’acte seran també els encarregats d’informar als assistents com cal separar els residus del material que s’entregarà a l’inici de l’activitat. Caldrà separar el globus i la llumeta un cop s’hagi acabat l’acte d’encesa. En els sis trams del passeig s’hi ubicaran contenidors específics per residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per poder llençar-hi la llumeta i poder reciclar-la. Al seu costat n’hi haurà un altre per poder dipositar-hi les restes del globus.