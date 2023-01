El Monbus CB Igualada derrota al Barça Atlètic amb un triple a l’últim segon

BARÇA ATLÈTIC 60

MONBUS CB IGUALADA 62

El passat dissabte es va disputar el partit corresponent a la jornada número 13 de Lliga EBA a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on sènior masculí del CB Igualada s’enfrontava al Barça B. Els blaugranes, segons classificats a la lliga, arribaven a aquest partit amb algunes baixes importants en les seves files, després de perdre alguns dels seus referents en les darreres setmanes.

El primer període va començar amb un bon ritme de joc per part d’ambdós equips. L’equip igualadí va aprofitar la superioritat en el joc interior per obtenir, poc a poc, un lleuger avantatge en el marcador. Els jugadors del Barça, però, van mostrar una gran resistència i van aconseguir no despenjar-se en l’electrònic. Els visitants van tancar el parcial amb una resultat de 12-18.

El segon període va continuar amb una dinàmica similar a l’anterior. No obstant, el Barça va aprofitar l’encert des de la línia exterior per acostar-se en el marcador, tot i el bon treball defensiu dels visitants. Però en els últims instants, els igualadins van aconseguir acabar el període mantenint el lleuger avantatge de 26-32.

El tercer període va ser més intens, amb un joc molt més defensiu per part dels dos equips. El marcador estava molt igualat i va haver-hi moltes alternances en el lideratge. Els dos equips van fer un gran esforç per fer una gran defensa, i el marcador va arribar al final del parcial amb un petit avantatge de 4 punts favorable a l’equip visitant.

Final de infarto en Liga EBA en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona Y el señor @EduardTejero (22p-9r) se viste de héroe para dar la victoria sobre la bocina al @CBIgualada con este señor triplazo (60-62). Muy 🔝🔥 pic.twitter.com/FPRgVpgH1M — Gerard Solé (@gsole14) January 14, 2023

En el darrer període, el ritme de joc va augmentar encara més i va haver-hi molts errors per part dels dos equips. El Barça va aconseguir posar-se per davant en el marcador, però l’Igualada va continuar lluitant fins al final. En l’última jugada, Edu Tejero va anotar un triple sobre la botzina que permetia als visitants guanyar el partit amb un marcador final de 60-62. Els jugadors i aficionats del conjunt igualadí van celebrar una victòria molt important per començar a escalar llocs en la classificació.