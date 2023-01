Marc Castells denuncia noves pintades amenaçant-lo

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha denunciat a través del seu compte de Twitter noves pintades en una façana amenaçant-lo. En la fotografia penjada a Twitter, Castells visibilitza una pintada en què s’hi llegeix “Marc al gulag”.

Els ‘gulag’ eren els camps soviètics on s’hi portaven els presos polítics, condemnats a treballs forçats, sovint fins a la mort per extenuació amb tractes inhumans. Els demòcrates no podem deixar passar cap atac, amenaça o coacció contra la nostra llibertat. Ni aquí ni enlloc. pic.twitter.com/ygtFOCxgzC

