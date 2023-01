El Monbus CB Igualada aconsegueix una victòria vital

MONBUS CB IGUALADA 70

CN HELIOS 63

El Monbus CB Igualada va acabar patint per no saber tancar el partit. El conjunt igualadí, que va controlar el partit en tot moment després d’un magnífic inici, es va complicar la vida en els darrers minuts i no va poder celebrar la victòria fins a falta de 30 segons per acabar el matx.

El pla de partit dissenyat per Òscar Navarro i el seu staff era molt clar. Pilotes als interiors per aprofitar l’avantatge físic que tenien els locals i acabar-les ells mateixos o en cas que la defensa es tanqués en excés, treure la pilota fora per buscar un triple. I va ser en el primer i tercer quart, quan els tirs de fora van entrar, on es va cimentar la victòria local. Carles Fons (13p) i Pol Mulio (18p), amb tres triples cadascun lideraven la línia exterior de l’Igualada, mentre que per dins eren Eduard Burgés (9p) i sobretot Miquel Bernardí (22p), qui torturaven la defensa aragonesa.

El partit es va iniciar amb un Igualada amb les idees molt clares. Sense voler córrer amb excés, però aprofitant bé els atacs 5×5, els igualadins se’n van anar en el marcador des de l’inici. Un festival ofensiu, amb 31 punts en aquest període, que si no hagués estat per una defensa massa tova i un balanç defensiu lent en algunes ocasions, hauria permès als blaus agafar rendes superiors als 15 punts. Al final del primer quart, doncs, s’arribava amb un 31-20 a l’eletrònic.

Tot l’encert dels primers deu minuts es va esvaïr i en el segon període l’equip d’Òscar Navarro només va anotar 9 punts. El partit es va anar trabant a poc a poc i el protagonisme va passar als àrbitres, que van xiular una tècnica a Miquel Benito i per banda de l’Helios van expulsar al seu entrenador, per doble tècnica en una mateixa jugada. Aquesta decisió, més enllà de fer baixar els braços als jugadors aragonesos, els va esperonar, i en els darrers minuts abans del descans van aconseguir baixar la diferència en el marcador per sota els deu punts i arribar a l’equador del partit amb un resultat de 38-30.

Els triples van tornar a aparèixer al començament de la segona meitat. I ho van tornar a fer de la mà de Pol Mulio i Carles Fons, els únics que van encistellar des de més enllà de 6,75m. Això permetia ampliar les diferències dels locals fins els 18 punts (49-31) a la meitat del període. Però la relaxació en el tram final del quart, reduïa de nou les diferències fins els 11 punts a falta dels darrers 10 minuts de partit.

I tot i que els blaus van tornar a anar-se’n de 14 punts quan quedaven vuit minuts, un parcial de 7-16 apropava al conjunt aragonès a només 5 punts a falta de dos minuts per acabar el partit. I fins i tot van tenir un contraatac clar per situar-se a només tres punts, però per fortuna igualadina, l’error dels visitants els va fer perdre tota esperança de guanyar el partit. Al final, en un carrussel de tirs lliures, el marcador acabava amb el resultat final de 70 a 63.

El proper dissabte (18.10) el Monbus CB Igualada tornarà a jugar a Les Comes. Ho farà enfront el líder de la competició, el Pajarraco CB Santfeliuenc, que en la darrera jornada es va imposar a l’Esparreguera i arribarà a Igualada amb només 1 derrota en els 15 partits disputats fins ara. L’Igualada, però, ja va donar la cara en el partit de Sant Feliu, i de ben segur que ho tornarà a fer aquest dissabte.