El CF Igualada torna a desaprofitar dos gols d’avantatge

FC MARTINENC 2

CF IGUALADA 2

Els igualadins volien fer bo l’empat en l’anterior jornada a domicili. Un camp complicat de petites dimensions com és el del Martinenc, seria el lloc on els anoiencs tenien la voluntat de seguir millorant les sensacions de joc.

En un camp reduït, la intensitat era un dels factors clau del partit. Moltes pilotes dividides i cap dominador clar del joc. Les segones jugades eren les que feia que qualsevol dels dos equips tingués ocasions de gol. En els primers compassos de l’enfrontament no es va veure cap oportunitat clara i seguia la igualtat.

Al minut 19, en un córner a favor, l’equip blau va creure en lluitar la pilota i Franc va recollir l’esfèric per engaltar amb l’esquerra i fer el primer gol del partit. El jugador igualadí posava l’avantatge al marcador.

Tot i el gol, la dinàmica va seguir igual i hi havia moltes pilotes penjades locals, que la defensa blava i Agus eren capaços de controlar. Els blaus, per la seva part, eren molt incisius en atac i Bilal i Franc generaven molt perill. Amb aquesta tendència, els barcelonins buscaven generar oportunitats amb atacs ràpids. L’equip d’Agustín Isabel es mostrava molt sòlid al tall i no es va veure sorprès. Al minut 37, Bilal robava en la pressió, assistia a Franc i el davanter igualadí regatejava el porter i definia fent el segon gol. L’equip estava molt fi i va poder fer el tercer, però just abans del descans, en un xut des de fora l’àrea, els locals retallaven distàncies. Va ser un cop dur.

A la represa, el gol dels locals es va notar sobre el terreny de joc i durant cinc minuts, el Martinenc va dominar el joc. L’Igualada va saber invertir la tendència i l’enfrontament es va tornar més igualat. Tan sols pilotes penjades a l l’àrea i xuts llunyans. Els blaus, per la seva banda, van poder fer el tercer gols en diferents oportunitats de Bilal, Olmo o Arnau, però el porter local i els pals ho van evitar.

Ja entrat el temps afegit, una pilota que no es va rebutjar, la van aprofitar els locals per empatar el partit. Una nova jornada on l’equip rebia un gol, després de perdonar en anteriors ocasions.

La setmana vinent, l’equip començarà la primera volta al camp de l’Altètic Lleida.