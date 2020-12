“El meu objectiu és que qualsevol dona se senti maca i apoderada”

Entrevista a Myriam Val Ledesma, gerent a Myriam Val Personal Shopper

Soc de Saragossa, fa 24 anys que visc a Barcelona i en porto 22 dedicant-me professionalment al món de la moda. Actualment soc Personal Shopper, amb botiga física a Igualada, amb col·leccions pròpies, de les quals assessoro a tot tipus de dona. També ofereixo servei a domicili. És un servei molt sol·licitat doncs hem canviat els nostres hàbits de compra i es preveu que sigui una forma d’interacció client-comerç cada vegada més demanada.

Ets assessora, estilista. En què consisteix la teva professió?

La meva professió és veure les necessitats i el potencial que té la clienta. El més important és que les clientes confiïn en mi, que es deixin assessorar i poder-los oferir les peces que millor els encaixin. Treballo amb grans firmes des de fa molts anys i això fa que conegui molt bé els seus patronatges, amb la qual cosa puc aconsellar les meves clientes quines peces els poden quedar millor. Per a mi, la meva professió és una cosa innata, és màgia i experiència.

Com vas començar en aquest món?

De petita vaig viure el món de la moda: veníem teixits i em fascinava veure com les modistes de confiança els convertien en autèntiques obres d’art. M’encantava tocar les teles, les diferents textures i veure les senyores gaudir d’aquest moment. Després, a Barcelona, vaig combinar els meus estudis de màrqueting (mai he deixat de formar-me) amb el treball en el grup Inditex. Vaig aprendre molt! Però em vaig adonar que en aquesta feina mai podria oferir una atenció personalitzada… Així que, amb 22 anys em vaig muntar pel meu compte, tenint un gran èxit entre moltes dones que han anat dipositant la seva confiança en mi.

La majoria de gent concep aquest servei per a les “divinities”. Què els diries? En quins preus et mous per serveis o assessorament?

No…! Divinities en som nosaltres, campiones en el nostre dia a dia… Els diria que vestir bé no és car, és una inversió. Una bona peça sempre hi és, si és atemporal i de qualitat.

Des de la meva web www.myriamval.com ofereixo diversos serveis: des de preparar outfits personalitzats, revisar i aconsellar quines peces s’han de tenir al vestidor, fins a un assessorament general que ajudi a la meva clienta a sentir-se divina. Aquests serveis són gratuïts. També ofereixo la possibilitat de fer visites personalitzades a casa dels meus clientes i lliurar les peces a domicili.

Cap clienta es resisteix als encants de Myriam Val!

Per contractar el teu servei pot ser de manera esporàdica o ha d’haver-hi una continuïtat?

Pot ser esporàdic, segons la necessitat de cada persona, però el que sí que és cert és que com més fidelitat i continuïtat, més beneficis té la persona. Al conèixer millor la persona tens una idea més clara de les peces que li quedaran millor de cada col·lecció. De tota manera, intento que les clientes que venen per primera vegada tinguin un tracte totalment personalitzat per tal de poder fidelitzar-les. Què confiïn en tu és molt important.

Com identifiques l’estil de vestir, de ser, d’un client/a? Per la seva estructura física, la seva mentalitat?

Veient a la clienta ja em faig a la idea. És molt important analitzar l’estructura del cos, així com el moment que està vivint, més que la seva mentalitat.

Saber analitzar l’estructura em fa veure amb quin tipus de peça se sentirà més còmoda, més identificada amb ella mateixa i veure el moment que està vivint em fa detectar si requereix un canvi.

És important encertar amb el tipus de peça que vols oferir. Tinc cura amb el màxim bon tracte a totes les meves clientes. Disposo de diversitat de talles, des de petites a les més còmodes.

Darrere de cada persona que assessoro no hi ha una venda, hi ha una dona.

Dono per descomptat que també tens clients masculins. Quins serveis sol·liciten més? Quin tipus d’home sol ser el que contacta? Presumit, només que vol assessorament femení…

Per descomptat. El servei que sol·liciten més és un detall personalitzat per les seves parelles. En general, els meus clients són nois a partir d’uns 35 anys i sense límit d’edat!

Els meus clients d’Igualada tenen molt de gust a l’hora d’escollir, encara que també es deixen assessorar, per a mi és un plaer poder ajudar-los en la seva elecció. Normalment venen molt preparats amb fotos de les seves parelles, així puc veure quin estil tenen i encertar també amb la talla. M’encanta quan em diuen: ‘“La vull sorprendre!”

Una altra opció que també sol·liciten són els xecs regal, que són una aposta segura, així elles es poden donar el seu caprici directament.

Tens roba a l’establiment. Et cenyeixes en aquest estoc o també tens convenis amb botigues de roba i complements a Igualada?. Com funciona?

Treballo amb el meu estoc i el dels meus fabricants. Totes les meves peces són nacionals. Sé de l’exigència i el bon gust de les meves clientes i sempre ofereixo peces de màxima qualitat.

Si en algun moment no en disposo- sigui un servei o un complement concret- el busco i, o bé el porto o recomano a quina botiga d’Igualada es pot trobar.

Tot i que no tenim límit! Puc organitzar un cap de setmana complet, des de vestimenta, perruqueria, reserva d’hotel, restaurants, i per descomptat preparar la maleta! Què més vols?

On et podem trobar?

Al passeig Verdaguer, 28 d’Igualada.