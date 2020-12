Cosmètica ecològica vs cosmètica convencional

A l’hora d’escollir un producte haurem de llegir el llistat d’ingredients (INCI), que és obligatori a la Unió Europea. Aquí haurem de tenir en compte que els ingredients surten per ordre de major percentatge de concentració, per tant els ingredients principals seran els primers. Quan hi ha un asterisc al costat d’un ingredient significa que és ecològic, i si hi ha dos asteriscs, és que es tracta d’un ingredient potencialment al·lergen. Pel que fa al nom dels components, la majoria d’ingredients sintètics surten en anglès i els noms de les plantes, en llatí. Normalment els acompanya entre parèntesis el nom comú en català, castellà o anglès. I pel que fa als ingredients vegetals, es fa servir el nom llatí seguit de les paraules water, aqua, destilate, extract, butter i oil; per fer referència a aigües florals, hidrolats, extractes, mantegues i olis.

És per això que un producte amb una formulació bona és aquell que té un llistat curt d’ingredients, escrits en llatí la major part d’ells i que vagin acompanyats d’un asterisc indicant-nos que és de procedència ecològica.

Dels ingredients que s’utilitzen habitualment en la cosmètica convencional, alguns dels que hauríem d’evitar per la seva toxicitat i pel risc que comporten per la nostra salut, són els següents:

– Les vaselines i parafines provinents del petroli, que substitueixen els olis vegetals i fan una pel·lícula que proporciona un aspecte d’hidratació que impedeix respirar als porus de la pell. Són “mineral oil”, “petrolatum”, “paraffinum liquidum”, i altres noms acabats en “thicone”, “one” i “siloxane”.

– Els parabens, -disruptors endocrins que es relacionen amb el càncer de mama- s’utilitzen com a conservants en productes cosmètics. Es poden trobar sota diversos noms com ara Propylparaben, Methylparaben, Butylparaben o Ethylparaben.

– Ingredients acabats en -eth i –peg, ja que són derivats del petroli que s’utilitzen per millorar la viscositat dels productes.

– El disruptor endocrí anomenat bronopol, utilitzat en la cosmètica com a conservant en gels de dutxa i condicionadors. Apareixen en el llistat de productes de la següent manera: 2-Bromo-2-Nitropropane-2-3-Diol.

– El perfum. Sota el nom genèric “parfum”, “aroma” o “fragance” hi pot haver molta diversitat d’ingredients. En el cas de la cosmètica ecològica es tracta d’olis essencials, però en la cosmètica convencional són ftalats. Tots els perfums sintètics són potencials al·lèrgens.

Ecocert és una de les entitats reguladores més reconegudes a nivell mundial en la cosmètica ecològica. Per tal que un producte sigui certificat amb el seu segell “Organic Cosmetic” ha de tenir com a mínim el 95% dels ingredients Naturals i el 10% ecològics. També té un altre segell, el “Natural Cosmetic” que certifica aquells productes amb almenys un 95% dels seus ingredients naturals i un 5% mínim ecològics.

En els dos segells, Ecocert garanteix que no hi ha transgènics, fenoxietanol, silicones, PEGs, perfums i colorants sintètics, ingredients d’origen animal- tret d’ingredients produïts per les abelles i derivats de la llet- i nanopartícules.

Altres segells són Demeter, BioCertitalia , Cosmebio, BDIH, Soil Association Organic, Icea, o Cosmebio.

A causa de la manca de regulació actual a la cosmètica ecològica l’única forma d’oferir al consumidor plena garantia i confiança és la certificació amb un aval prestigiós i independent com els que acabem de nombrar.