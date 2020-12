Nous debats sobre model productiu i futur ferroviari de la Vegueria del Penedès

L’Associació Pro Vegueria Penedès va organitzar dos taules rodones al Vinseum de Vilafranca per tal d’aprofundir en els aspectes del Model Productiu i el Futur Ferroviari, on els ponents exposaren els seus punts de vista i varen respondre a algunes preguntes que arribaren a través del canal que s’havia obert al públic en general.

El primer debat, moderat per Cati Morell, va versar sobre el model productiu i va comptar amb Josep Ametller d’Ametller Origen, Ramon Giró, president Cambra de Comerç Alt Penedès, Joan Huguet, president Denominació d’Origen Penedès, Francesc Rica, secretari general UGT Anoia, Alt Penedès i Garraf i Josep Mª Romero, secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf. Es va valorar positivament la diversitat del territori i la conveniència de que les persones puguin desenvolupar les múltiples iniciatives que es puguin plantejar en el futur i per això es van definir com a eixos la necessitat d’una millora de la formació professional, la innovació i la digitalització. També la importància de mantenir la identitat del territori, especialment en el sector vitivinícola, però tenint en compte que a la Vegueria hi ha una diversitat comarcal que permetria qualsevol activitat. En broma es va dir: menys la del esquí per no tenir neu a les muntanyes.

El segon debat, moderat per Jordi Cuyàs, va tractar sobre el model ferroviari i va comptar amb Joan Amorós, president FERRMED, Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, Pau Batlle de SOS Penedès, i Pep Solé, de Pro Vegueria Penedès. Es va parlar de la Mobilitat del Penedès, explicant que no es veu factible que tot el tràfic que generarà el Corredor Mediterrani pugui ser absorbit per un tercer fil a les vies fèrries alternant mercaderies i Rodalies. Per això es van anar exposant diferents opcions que una xarxa fèrria podria resoldre. No obstant, conscients de que aquesta solució era de difícil materialització, es va parlar també de vehicles elèctrics autònoms i de les millores en les vies existents com a forma de relligar el territori tan internament com amb el conjunt que l’envolta.