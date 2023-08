El dipòsit de Cal Cubé es connectarà amb el dipòsit de Pinedes d’Armengol per mantenir el subministrament d’aigua a La Torre

L’Ajuntament de la Torre de Claramunt i Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua al municipi, estan treballant en un projecte d’interconnexió per captar aigua del dipòsit de Cal Cubé i conduir-la fins al dipòsit de Pinedes, situat en el mateix emplaçament on es troba el pou de Pinedes, amb la visió de posar fi a la falta de recursos hídrics d’aquest pou.

I és que el retrocés significatiu que pateix l’aqüífer Carme-capellades, des d’on s’abasteix d’aigua el municipi de La Torre de Claramunt, mitjançant els pous de Pinedes de l’Armengol, de Cal Cubé, del Pla de la Garça i Malesa, evidencien una conjuntura crítica als vuit nuclis urbans del municipi, especialment a Pinedes de l’Armengol.

Tant l’Ajuntament de la Torre de Claramunt com Aigua de Rigat preveuen a curt termini una situació d’escassetat hídrica en aquest nucli urbà, que podria comportar limitacions estrictes sobre el subministrament d’aigua a les llars. L’únic pou que permet abastir d’aigua als veïns i veïnes d’aquesta urbanització, el pou de Pinedes, segueix disminuint els seus recursos d’aigua tal com indiquen els últims informes d’Aigua de Rigat, mentre que es manté el seu règim d’explotació. Un fet que, en els pròxims mesos, provocarà que la captació d’aigua d’aquest pou sigui insuficient per abastir Pinedes d’Armengol.

En paraules de Jaume Riba, alcalde de La Torre de Claramunt: “Malgrat que aquesta interconnexió es percep com una solució viable, és absolutament clau també la col·laboració ciutadana per aturar aquest descens continuat de les reserves d’aigua. Estem en una situació d’escassetat hídrica, generada per la manca de pluges, i tot i que treballem diàriament per mantenir el subministrament d’aigua amb les mateixes condicions és fonamental la col·laboració dels veïns i veïnes el practicar un consum responsable”.

Unes declaracions a les quals se suma Francesc Giralt, gerent d’Aigua de Rigat: “La interconnexió entre el dipòsit de Cal Cubé i el dipòsit de Pinedes d’Armengol donarà un respir al pou de Pinedes, actualment en situació crítica per abastir d’aigua aquest nucli urbà. Tot i això, és absolutament necessari procurar un estalvi d’aigua a les llars. Cada gest que fem tots nosaltres en aquest sentit compta, ara més que mai”.

Tant el consistori com l’empresa gestora del cicle de l’aigua fan una crida als veïns i veïnes dels vuit nuclis urbans de La Torre de Claramunt per fer un consum responsable de l’aigua amb consells d’estalvi que es poden consultar al web https://www.aiguaderigat.cat/ca/consejos-de-ahorro.