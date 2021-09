El desdoblament de la C-15 és un primer pas en la millora de les infraestructures

Sembla que aquest mes d’octubre arrencaran finalment les obres de millora de l’Eix Diagonal (la C-15) entre Igualada i Vilafranca del Penedès per a afegir un tercer carril alternatiu fins a Capellades amb el reclamat 2+1 i dos carrils per banda de Capellades a Igualada convertint-la en una “autovia”.

Aquesta gran obra arriba després que ciutadania, ajuntaments i empreses reclaméssim amb insistència una solució per un tram molt carregat de vehicles i amb una sinistralitat també destacada. El Llibre Blanc de les infraestructures i la mobilitat presentat per la UEA l’any passat, recollia aquesta demanda, al costat d’altres mancances, limitacions i deures que com a territori tenim per fer.

Des de la UEA no podem més que celebrar aquesta aposta que tanta falta fa al nostre territori i que tant s’ha demanat. Però no podem oblidar que com a comarca tenim encara moltes limitacions en matèria d’infraestructures viàries que cal seguir vetllant i reclamant.

Sempre hem posat en valor que una de les principals fortaleses de la comarca és la seva ubicació -al bell mig de Catalunya- i per la connexió a la xarxa principal de carreteres del país, que la situa a prop de les principals àrees metropolitanes suposant importants avantatges per les empreses en què el cost de la distribució dels béns i serveis és un factor rellevant de la seva competitivitat. Però el dèficit en infraestructures de comunicacions que arrossega la comarca des de fa molts anys s’ha és una reivindicació tant del sector públic com del món empresarial perquè és un factor determinant en les decisions de localització d’activitats productives en el territori, i per tant, condiciona el desenvolupament econòmic de la comarca.

És per això que no podem deixar de posar sobre la taula, les vegades que faci falta que:

– El desdoblament de la B-224 al seu pas per Piera i cap a Masquefa i fins a Martorell és un dels grans reptes que continua sense calendari, una de les carreretes més perilloses de la comarca segons el RACC.

– Que l’A2 és una carretera estratègica, però amb obres pendents i millores d’asfalt, traçat i carrils i que cal condicionar-la perquè ens apropa a Lleida i Barcelona.

– Que la Ronda Sud és un eix inacabat que ha de facilitar encara més el trànsit rodat, de mercaderies i persones, i que cal tancar-la en el seu tram fins a Jorba i connectar-la amb Igualada.

– Que l’enllaç trèvol de l’A2 amb la C37 continua essent una incògnita i que eixamplar i millorar la mateixa C37 fins a Montblanc segueix sent una tasca pendent per apostar cap a Tarragona.

– Que la connexió amb l’Anoia Sud i l’arribada a Martorell és estratègica per descongestionar el trànsit. No podem oblidar que és el principal eix de comunicació Anoia – Baix Llobregat així que l’enllaç amb la B40 és encara una demanda pendent.

– Que la connexió amb l’Alta Anoia és una altra de les reclamacions, les condicions i l’estat de la C1412a no pot menystenir-se.

I altres necessitats que tenim encara pendents.

Així que des de la UEA amb la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia, la CUMA, seguirem lluitant i reivindicant aquestes necessitats territorials per a la millora de l’actual xarxa de carreteres, per la connexió de la comarca amb els principals mercats i concentracions empresarials i per la connexió intracomarcal. El desdoblament de la C15 és una gran notícia i felicitem a tots els implicats, però no podem deixar de treballar per posar a l’Anoia a l’alçada del segle XXI en el que ha d’estar.