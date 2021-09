A la Boutique Hotel Cal Roure, “Plou a l’escala”, de Kima Guitart, o l’art de pintar les sedes

La Boutique Hotel Cal Roure, a la plaça de l’Ajuntament, més enllà de donar vida a un singular edifici del patrimoni arquitectònic igualadí, amb una exquisida oferta hotelera: tot un allotjament d’excepció, al cor de la ciutat vella d’Igualada; és, sobretot, una invitació a gaudir no només d’una casa emblemàtica sinó també a descobrir uns insòlits i atractius aparadors vestits d’un art que es proposa, primordialment, en totes les seves manifestacions, de ser fidel a un dels elements que van ser el segell d’identitat d’un icònic comerç familiar: els teixits.

Efectivament és l’univers dels teixits el que, de sempre, va constituir-se com a un inequívoc referent per a un establiment –val a dir-ho- ple d’història i de molta vida social, durant dècades i dècades. I, un dels grans atractius d’aquest singular establiment hoteler -com si d’un merescut homenatge es tractés- aquests dies és contemplar i admirar, a la mateixa Galeria dedicada a l’Art tèxtil i per diferents espais i estances, algunes de les obres d’una genial artista de les arts del teixit, l’esparreguerina kima Guitart. Es tracta d’unes notables obres d’entre les quals, especialment, en destaca la majúscula peça “Plou a l’Escala”; una bellíssima i extraordinària inspiració d’aquelles banderes de l’espiritualitat dels pobles tibetans i nepalencs.

En aquest sentit, amb la presentació “Plou a l’escala”, de Guitart, se n’obté una sorprenent contemplació d’una creació estètica confeccionada amb material tèxtil, que, de retruc, incorpora -de forma transversal- les arts de la pintura i l’arquitectura; bo i presentant sempre una reinterpretació dels seus respectius processos i tècniques artesanals i elevant la peça a una categoria de les més actuals arts d’avantguarda. Per descomptat, la inclusió de les arts del teixit -com a objecte d’expressió- permet a Guitart de donar visibilitat i expandir les nombroses possibilitats artístiques i estètiques dels teixits. Això és, aquesta espectacular obra d’art, que te la trobes en pujar les escales d’aquesta finca (a la mateixa caixa d’escala), és una majestuosa peça que, en paraules de l’autora, ha estat creada expressament per a aquest espai interior però lluminós de la finca. L’obra, amb les seves quaranta tires de teles de seda cal·ligrafiades i de distintes llargàries, endemés de donar la benvinguda a aquest nou espai, vol contribuir a ser tot un auguri de: pau, salut, prosperitat, alegria, bondat, saviesa, empatia, compassió i fluïdesa, realment uns veritables desigs que formen part de la sèrie “Plouen pregàries”, inspirada en oracions d’unes ancestrals cultures asiàtiques. Amb tot, emperò, és l’organça de seda natural –amb el seu magnífic caient i transparència- la que li ha servit a aquesta artista (de suport) per a pintar aquesta pluja d’oracions, tot sigui dit, d’un potent valor simbòlic, també ple de feminitat.

Als nostres dies, kima Guitart és considerada una artista de talla. És dissenyadora i artesana, hereva d’una tradició mil·lenària i viva, del desig d’incorporar el seu concepte de bellesa a la vida quotidiana. En tant que una incansable viatgera de destins llunyans, coneix llegendes fantasioses, rituals misteriosos, ciutats mítiques, i ha convertit amb encert i màgia les seves sedes en uns extraordinaris mapes de seda; perquè, des del 1971, ja enamorada de teles sedoses, va voler dur terme una completa formació, a París i a Nova York, a fi de conèixer les seculars i estrictes tècniques de treball amb aquest teixit, a la Xina i del Japó. Endinsar-se per uns rigorosos processos li va permetre de viure un apassionat diàleg amb la tècnica; aconseguint una interpretació pròpia de l’univers de la seda i fins i tot ser capaç de transgredir-lo gràcies a un procés creatiu genuïnament personal, no absent de simbolismes.

Tal i com ho certifiquen les seves creacions, les seves espectaculars sedes murals, coloristes i d’uns originals estampats, li han concedit una significada notorietat, amb premis, tant per uns treballs personals d’encàrrec com per la seva participació en exposicions personals i col·lectives, en diferents galeries d’art d’Espanya, Europa, Estats Units i Japó.