El Consell Local per la República d’Igualada es presenta aquest divendres

El passat 8 d’abril a Ribesaltes, a la Catalunya Nord, el President Puigdemont, en la presentació del nou Govern del Consell per la República, va declarar que “els Consells Locals tindran un paper clau en l’acció política de l’entitat”, que té com a principals objectius internacionalitzar la causa independentista catalana i fer efectiu el resultat de l’1-O, fent efectiva la independència de Catalunya.

En aquest sentit, diversos igualadins i igualadines han format el Grup Impulsor del Consell Local per la República d’Igualada. El Grup Impulsor s’ha compromès a treballar, sota les directrius del Consell per la República, per fer difusió del Consell i per pilotar el Consell Local d’Igualada pel procés fins a la seva legitimació final, que culminarà amb una Assemblea Ciutadana Local Constituent.

L’acte d’aquest divendres de Presentació, serà el tret de sortida d’altres actes i Assemblees Ciutadanes que culminaran amb l’Assemblea Local Constituent.

Els Grups Impulsors neixen amb vocació de ser transversals, per abastar tot l’espectre independentista, i amplis, per aglutinar en el mateix grup de treball a ciutadans, entitats i càrrecs electes, fent feina braç a braç i d’igual a igual.

La presentació del Consell Local per la República d’Igualada es farà aquest divendres, 29 d’abril, a les 7 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada i comptarà amb la participació de la igualadina Neus Torbisco-Casals, Doctora en Dret i experta en drets humans, recentment escollida membre del Govern del Consell, i del jurista Josep Costa i Rosselló, que fou vicepresident primer del Parlament de Catalunya entre 2018 i 2021.

Neus Torbisco-Casals i Josep Costa conversaran sobre el present i el futur del país i sobre quin paper pot tenir el Consell per la República –i molt especialment els grups locals com el d’Igualada–, en aquest futur que ha de marcar l’assoliment de la independència de Catalunya.

Per a més informació i inscripcions al Consell per la República podeu escriure a igualada@consellrepublica.cat