L’Escola Mowgli celebra 60 anys

El passat 24 d’abril, l’Escola Mowgli va celebrar la festa anual de l’Escola com ja és tradició,

coincidint al voltant de Sant Jordi. Enguany però, la festa tenia un rerefons especial ja que es complien 60 anys de la seva fundació i ha reunit a 400 persones. Amb aquest motiu es va editar una edició especial de la seva revista Terrabastall, editada pels alumnes, i es va

produir un joc de taula inèdit.

Es va poder compartir una matinal festiva plena de jocs per famílies i alumnes, i va comptar amb la presència d’antic personal de l’Escola i dels més de 2.000 alumnes que l’escola ha tingut aquests 60 anys. La matinal va acabar amb un espectacle d’animació a càrrec de la companyia Can Cantem i una bufada d’espelmes final.

L’acte va donar peu a emocionants retrobaments, com el d’una mestra que es retrobà amb alumnes del seu primer curs, fa més de 45 anys. Les alumnes, totes elles de la generació del 1971, coincidiren que “l’Escola Mowgli ens va marcar molt i sempre la vam considerar la

nostra segona casa”. Van fer vincles molt forts i, tot i haver passat molts anys, encara

perduren.

En els darrers 10 anys el projecte educatiu de l’Escola Mowgli ha seguit creixent i evolucionant, treballant sempre per estar a l’avantguarda de l’ensenyament. Això ha comportat també reformes de les instal·lacions, com la remodelació integral de tot Educació Infantil i també canvis rellevants a Educació Primària.

A nivell pedagògic destaca haver estat un dels centres afortunats de tot Catalunya en formar part del projecte Escola Nova 21 (2016 – 2019) que perseguia una transformació educativa, generant el marc i les condicions per què Catalunya tingués un sistema educatiu avançat.

D’aquesta participació en l’Escola Nova 21 en van sorgir iniciatives com l’elaboració de la “Visió de centre”, un mapa de ruta per l’Escola pels propers anys i una important declaració d’intencions. Com a innovació també es van crear diferents comissions de treball mixtes entre famílies i mestres per repensar conjuntament diferents aspectes com l’avaluació, els patis, la visió de centre…

En aquests últims anys s’han jubilat professionals que tenien una experiència de més de 30 anys a l’Escola i hi han entrat nous docents. I per últim, s’ha sobreviscut a una pandèmia, per la qual ningú estava preparat, però l’Escola Mowgli ha posat tots els esforços per

mantenir-se a prop de l’alumnat i de les seves famílies tal i com l’ha caracteritzat sempre.