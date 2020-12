El Consell Comarcal organitza nous cursos per obtenir el certificat d’acollida

El Consell Comarcal de l’Anoia, en col·laboració amb l’entitat Arrels i Branques per a la Cooperació al Desenvolupament, organitza al primer trimestre 2021 diversos cursos formatius en el marc de la Llei d’Acollida, adreçats a persones immigrades estrangeres, majors de 16 anys i empadronades a la comarca.

Per poder obtenir el Certificat d’Acollida cal acreditar la participació en els 4 mòduls formatius: un curs de català de 90 hores (mòdul A), un curs de coneixement de la societat catalana de 15 hores (mòdul C), un curs de coneixements laborals de 15 hores (mòdul B), un curs de prevenció de violències masclistes de 15 hores (mòdul D) o un curs de competències digitals (mòdul T) de 15 hores.

Les persones que acreditin l’assistència a totes les 4 formacions podran obtenir el Certificat d’Acollida, un document vàlid per tràmits d’estrangeria –arrelament social, renovacions de permisos– i nacionalitat.

Les inscripcions es podran realitzar a partir del dia 4 de gener de 2021 a través de l’adreça acollida@anoia.cat, indicant nom, cognoms, telèfon i número de NIE o passaport.

