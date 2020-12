El Consell Comarcal de l’Anoia ha aprovat, en la sessió plenària celebrada aquest dimarts, 22 de desembre, el Pressupost General de la Corporació corresponent a l’any 2021. Aquest arriba fins als 16,4 milions d’euros, fet que suposa un increment de gairebé 2 milions respecte el d’aquest 2020 i que el situa com el més alt de la història de l’ens. L’augment respon a una necessitat de fer front a la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19 i per a poder donar una resposta social a la ciutadania, a més d’incrementar la partida d’inversions. El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, afirma que “aquesta és probablement la crisi més desconeguda i incerta que hem viscut els últims anys, una crisi sanitària que ja està ocasionant greus conseqüències econòmiques i socials; per això, des de les principals institucions de proximitat com som els consells comarcals i els ajuntaments, estem fent i farem els màxims esforços possibles per a fer costat a les persones”. El vicepresident 1r del Consell, Jordi Cuadras, destaca que “l’obligació dels governants i les institucions és cercar solucions als grans problemes, especialment en moments de crisi; per això des del Consell Comarcal de l’Anoia treballem coordinadament amb altres administracions, cercant tots els recursos que estiguin al nostre abast que ens permetin fer costat a aquelles famílies i aquelles persones que passen més dificultat en aquests moments.

L’increment del pressupost pel proper any ha de significar un increment de les polítiques al servei de les persones, perquè ningú quedi enrere i siguem un escut protector”. En aquest sentit, al pressupost destaca un increment molt important de les transferències als ajuntaments per a la seva inversió social, passant dels 1,1 milions d’euros actuals als 2 milions d’euros l’any vinent. Això és possible gràcies l’import extraordinari del Fons de Cooperació Local, que es destina al finançament dels Ajuntaments de la comarca. L’altre concepte que es veurà molt reforçat seran les transferències a les famílies, passant de 1,3 milions d’euros a 1,8 milions d’euros, un increment del 37%. En bona part aquest import correspon al finançament de les beques de menjador pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, les línies amb més dotació són Benestar Social i Ensenyament i aquesta darrera, la d’Ensenyament, és la que més augmenta respecte l’any 2020, concretament en un 23%. Pel que fa a la partida d’inversions, es recullen els finançaments per a la millora i ampliació de la seu comarcal, amb dues destacades transferències de 218.000 euros i de 367.000 euros respectivament, procedents del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona pel mandat 2020-2024. També es contemplen 63.000 euros per a la reforma de la Planta de Compostatge, una inversió que ha de suposar una inversió total de 4,4 milions d’euros en diversos exercicis. En l’àmbit de les ordenances, el vicepresident 4t i responsable de l’àrea d’Hisenda, Josep Llopart, recorda que “el pressupost contempla també la congelació total de les taxes i preus públics del Consell Comarcal per al 2021, a excepció de la de la Planta de Compostatge, que està pendent de revisió, atesa la inversió prevista per a la seva millora”.