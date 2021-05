La Conca d’Ohio

Diuen que quan una empresa vol llançar un producte nou als Estats Units sovint ho fa primer a llocs representatius de l’espectre sociològic americà, com per exemple Ohio. Sembla que aquest estat és un botó de mostra de la societat americana i que per tant els resultats allà són extrapolables al conjunt dels Estats Units. La relació entre les parts i l’organisme de què parlava el naturalista Cuvier. També es diu d’Aragó respecte Espanya. Doncs mirin, jo he trobat el nostre Ohio: la Conca d’Òdena. Regalo aquesta idea a les empreses d’estudis demoscòpics, als publicistes i analistes de vendes. La Conca d’Òdena pot ser el baròmetre polític de Catalunya?

Quan van acabar les eleccions vaig tenir la intuïció, el famós cop d’ull napoleònic, que els resultats del conjunt de Catalunya eren semblants a la suma dels quatre municipis de la Conca d’Òdena, ço és Igualada, Montbui, Vilanova del Camí i Òdena. Com que tota intuïció s’ha de comprovar empíricament vaig entretenir-me a fer la suma i els resultats m’han convençut.

Hi ha una lleugera desviació estadística en favor del PDCat que obté a la Conca uns resultats molt millors que al conjunt de Catalunya, però és una excepció que confirma la regla i que s’explica pel perfil mediàtic de l’alcalde Marc Castells i la consellera Àngels Chacón. A costa d’aquests vots, els resultats de Podem i C’s són una mica inferiors, però no és significatiu ja que es situen en un perfil de votant moderat, lògic en una ciutat de la Catalunya Central. El gruix electoral es manté igual. El PSC suma a Catalunya un 23, 04% i a la Conca un 23%. ERC suma un 21,3 a Catalunya, exactament el mateix percentatge que a la Conca. Junts obté un 20,04 en el conjunt català i a la Conca un 21,7, lleugerament desplaçada cap el catalanisme postconvergent.

En el conjunt de forces constitucionalistes hi ha un cert desplaçament cap a baix, de poc més que un punt i mig en el cas de Podem i C’s, però no en VOX, que gairebé calca els resultats a Catalunya. De manera que caldria aplicar factors de correcció de vot per poder donar per bones enquestes en base a la Conca, un petit microcosmos que seria fàcilment estudiable i que pot donar a la comarca una visibilitat ja que cap territori del marc català té, com el nostre, aquesta capacitat de mostrar-nos la dinàmica del conjunt. El confinament de la Conca va ser potser un caprici del destí que ens va fer visibles i que ara veiem que no tenia tant de casualitat com de sincronia amb el conjunt. Continuarà…