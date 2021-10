El CFI femení goleja l’Enfaf Andorra (3-0) i segueix líder

El CF Igualada arribava a la jornada 4, després d’empatar ‘in extremis’, al camp del Cornellà.

Les jugadores dirigides per Víctor Torrijos volien tornar a demostrar la seva capacitat futbolística, davant l’ENFAF Andorra. El joc de les igualadines va ser bo, però no amb la velocitat que requeria el duel. Aixó va provocar que el bloc mig que va plantejar l’equip andorrà, costés de superar en atac.

Durant la primera meitat, les locals van disposar d’ocasions suficients per obrir el marcador, però no va ser fins ben avançada la mitja hora de joc, quan Ona va fer un gran xut per fer el primer gol. S’arribava al descans, amb una victòria momentània, sent conscients que s’hauria de donar un pas al davant, per tancar el partit.

A la segona meita, la dinàmica no va canviar massa, però les igualadines, tot i la falta d’encert, van poder sentencia el triomf, gràcies a dos gols de Bernadí. Amb el 3 a 0 final, les blaves podrien haver eixemplat el marcador, però no van estar prou contundents a l’àrea rival.

La propera jornada, l’equip torna a visitar un camp complicat com és el del ‘Manu Lanzarote’.