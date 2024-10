El centre de simulació mèdica 4DHealth, premiat pel seu model innovador

La iniciativa 4D Health Innovation Simulation Center, ubicada a Igualada, a tocar del nou Campus Salut del Passeig Verdaguer, ha estat escollida com a guanyadora de la categoria ‘Aliances Estratègiques’ en la segona edició dels Premis Compromís Metropolità, que organitza el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

Aquest guardó destaca la seva capacitat per fomentar la col·laboració entre múltiples actors, tant públics com privats i del món de la recerca, que ha estat clau per al desenvolupament del projecte. 4DHealth és un centre de simulació pioner que té com a objectiu augmentar la seguretat dels pacients mitjançant la formació i entrenament de professionals del sector de la salut. A través de la seva innovadora metodologia de simulació, el centre recrea fidelment tot l’entorn d’un hospital, permetent als professionals adquirir experiència en un context realista però segur, sense posar en risc pacients reals.

Per desenvolupar projectes d’innovació tecnològica, així com protocols i processos assistencials que milloren l’eficiència i la qualitat dels serveis sanitaris, el centre treballa en estreta col·laboració amb empreses i institucions. Aquesta combinació de col·laboració multiactor i recerca innovadora és la raó per la qual el projecte ha estat reconegut en els premis Compromís Metropolità en la categoria ‘Aliances Estratègiques’.

A més de 4D Health, el PEMB també premia altres dues iniciatives en les categories ‘Dimensió Metropolitana’ i ‘Missions 2030’, que destaquen per la seva contribució a la cohesió territorial i la reducció de desigualtats socials i territorials en el marc de l’emergència climàtica.