El proper dimarts, prova de sirenes i avisos al mòbil de Risc Químic a tots els igualadins

El proper dimarts, 15 d’octubre, a 11 municipis catalans, entre ells a Igualada i per primera vegada, tindrà lloc una prova de sirenes de risc químic. A les 10 hores, tindrà lloc la tercera i última prova de les sirenes de risc químic que des de Protecció Civil s’han realitzat aquest 2024. Es tracta de l’activació de les sirenes del sector químic de la Tordera, Val d’Aran, Anoia, Bages, Berguedà, la Selva i Girona, que sumen un total de 16 sirenes.

A banda del so de les sirenes, els ciutadans d’aquestes zones també rebran una alerta de protecció civil als seus telèfons mòbils informant de la prova. La directora general de protecció Civil, Marta Cassany, ha recordat que “realitzem aquestes proves anualment amb la voluntat que la població afectada per risc químic conegui el so de les sirenes i sàpiga què caldria fer en un cas real: sempre el confinament”. “La prova anirà acompanyada d’un missatge d’alerta al mòbil i afectarà una població aproximada de 40.000 persones” ha afegit.

A la prova del proper 15 d’octubre hi ha 4 sirenes noves i que sonaran per primer cop. Són les d’Igualada (Anoia), Fogars de la Selva i Massanes (La Selva) i Celrà (Gironès), que no en tenien cap fins ara. La població censada dins de la cobertura teòrica de la sirena de risc químic és de 9.062 habitants.

A l’inici de la prova, a les 10 hores, s’enviarà l’alerta de Protecció Civil als telèfons mòbils informant de la realització de la prova, i al cap d’uns minuts s’activaran les sirenes de risc químic amb el so de confinament (so ondulant en diferents zones de risc. És un SIMULACRE. En un cas real, si sents les sirenes, confina’t”.

Es recomana a la població de les zones on es desenvoluparà el simulacre que comprovin la configuració del seu telèfon per poder rebre l’alerta. Al web de Protecció Civil s’hi pot consultar un tutorial complet, filtrat per marques i models dels aparells. Pel que fa a l’enviament de l’alerta de Protecció Civil als mòbils, la zona de recepció no coincidirà plenament amb la zona d’audició de les sirenes de risc químic, ja que la distribució de les antenes de telefonia que fan de repetidor i la cobertura de l’audició de les sirenes no coincideix plenament i possiblement abastarà un espai superior a la zona d’audició de les sirenes.

Malgrat això, en un cas real, la ciutadania amb la informació de l’alerta podrà saber què està succeint, a quina zona i quina és la mesura, i per això podrien identificar si es troben en l’espai on caldria aplicar aquesta mesura.

Protecció Civil de la Generalitat crea a cada prova una enquesta per valorar l’audició de les sirenes i si s’ha rebut l’alerta al telèfon mòbil a les zones afectades. Aquesta enquesta es podrà respondre a través de qualsevol telèfon mòbil, és anònima i no recull dades personals però permet saber si les sirenes s’han escoltat i des d’on s’han escoltat. L’enllaç de l’enquesta, que estarà activa des del mateix dimecres és el següent: gen.cat/enquestasirenes15O

Els resultats de les enquestes rebudes es podran consultar al web de la prova de sirenes. Durant la prova, tècnics municipals i d’Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) reportaran informació de com s’han sentit les sirenes i si també s’ha rebut l’alerta als telèfons mòbils.