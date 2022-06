El Centre Cívic Nord projecta aquest dimecres un documental sobre la menstruació

Des del 27 de maig es pot veure a les sales de cinema “Red Cunt”, un documental produït alemanya, però dirigit per Toti Baches, cineasta catalana que resideix a Hamburg. A Igualada, es podrà veure demà dimecres a les 7 de la tarda al Centre Cívic Nord. “Red Cunt” es tracta d’un documental al voltant de la menstruació. Per què continua sent un tabú la menstruació? Per què continua sent sovint motiu de burla i d’acudits? I de silenci i de secretisme! Encara s’ha de fer molta feina educativa amb la regla. Aquestes i altres preguntes i reflexions són plantejades a “Red Cunt”, que és la primera part d’una trilogia de la realitzadora dedicada als tabús femenins. Baches (Lleida, 1972) ha definit aquesta trilogia com la Trilogia de les Emes: Menstruació, Masturbació i Menopausa.

Provocació, no. Normalització, sí

A més de recollir el testimoni d’activistes, ginecòlogues, artistes o feministes, “Red Cunt” utilitza l’animació per parlar de la regla i visibilitzar-la. “Es una pel·lícula per a totes les persones que tenen la menstruació, però també per als seus avis, germans, etcètera. Així doncs, es dirigeix a tota la família”, explica la directora, que afegeix que “Red Cunt” no està feta “des de la provocació”, sinó que més aviat aposta per la normalització.

“Durant segles ens hem trobat amb una definició bastant patriarcal-neoliberalista de la menstruació: la menstruació és una cosa bruta que s’ha d’amagar”, diu l’autora d’un documental que també ens parla del llenguatge usat per la publicitat i la indústria de la higiene íntima femenina. La pel·lícula, que compta amb la participació d’actrius i actors catalans com Clara Moraleda i Ian Bermúdez, es va rodar a Hamburg, Kiel, Berlín i Barcelona.

Cal dir que la data d’estrena no va ser escollida a l’atzar: el 28 de maig és el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. El documental, distribuït per Toned Media, ha rebut la qualificació de “per a majors de 7 anys, i especialment recomanat per a la infància”.