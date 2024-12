Aquest diumenge, torna la Marató de TV3, ara anomenada de 3Cat, per les possibilitats multimèdia que ofereix la televisió pública. En aquesta ocasió, dedicada a les malalties respiratòries, que afecten cada any a milers de persones en el nostre país. I, com sempre, aquesta cita anual amb la televisió durant tot un dia representa molt més que una marató solidària. Avui, aquest esdeveniment forma part del calendari de moltísimes entitats socials, culturals, econòmiques i esportives del país, i també a l’Anoia són força les activitats que es faran el mateix diumenge o durant tot el cap de setmana.

Aquesta atracció social, que ha penetrat amb solidesa en moltes famílies catalanes, no és casual. El 2014, fa deu anys, la iniciativa de la televisió catalana es va convertir en el programa solidari que més diners recapta del món en proporció als habitants al territori on s’emet. Tot un fenomen que el país s’ha fet seu.

Més enllà de les elevades xifres de recaptació, cal destacar la gran quantitat d’esforços, temps iimaginació que els ciutadans dediquen a organitzar les nombrosíssimes activitats populars a tots els racons de Catalunya, més de dos mil.

En la majoria de maratons solidàries que es fan al món els fons tenen sempre el mateix destinatari: les malalties neuromusculars a França, les genètiques a Itàlia o la distròfia muscular als Estats Units.

En canvi, en el cas català els diners van a parar cada any a una causa diferent, la qual cosa ha permès que, en 33 anys, s’hagin destinat més de 200 milions d’euros a quasi set-cents projectes d’investigació biomèdica relacionats amb malalties molt diverses, des de la sida fins al càncer, la diabetis o els trastorns mentals.

La ciència no s’atura mai, i les noves tècniques, sobretot gràcies a les enormes inversions en tecnologia punta, permeten avui resoldre patologies en temps rècord, moltes d’elles sense dolor o, fins i tot, sense necessitat d’hospitalitzar al pacient. Però darrere de tot això, fins i tot de les màquines que ho fan possible, hi ha persones. Elles, màxim exponent del talent, són el destí final de la nostra esperança en un camp, el de la salut, que ens permet gaudir d’una millor qualitat de vida. Per molts anys, Marató!